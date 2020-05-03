У Франції послаблюють суворі обмеження через коронавірус

З 11 травня у Франції почнуть послабляти запроваджені раніше суворі карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Згідно з поширеним у неділю, 10 травня, повідомленням французьких органів влади, вже з понеділка відкриються магазини, а також будуть скасовані перепустки для поїздок на відстані не більше 100 кілометрів від місця проживання. Також зникнуть обмеження в часі для занять спортом та для прогулянок. Місця для прогулянок теж не регламентуватимуться, як це було досі. Поступово для навчання відкриватимуться школи, а також дитячі садочки.

Окремі обмеження залишаються

Водночас послаблення карантинних обмежень стосуватиметься далеко не всіх сфер і не кожного. Приміром, ресторани, бари та кафе залишатимуться закритими. Будь-кому, хто бажає проїхати більше 100 кілометрів від місця проживання, доведеться мати при собі спеціальну перепустку, котра засвідчує, що це - поїздка за сімейним або професійним обставинам. Крім того, користуватися міським і міжміським транспортом дозволятиметься лише в масках.

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В години пік користуватися місцевим транспортом зможуть тільки ті особи, котрі мають довідку від роботодавця. Це необхідно для того, щоб забезпечити дотримання правил мінімальної дистанції, наголошують чиновники. На станціях і в потягах будуть відповідні відмітки. Крім того, близько 60 станцій метро у Парижі не працюватимуть, а на лінію вийдуть тільки 75 відсотків поїздів. Щоб якось зарадити непростій ситуації, в місті створені додаткові велосипедні доріжки.

Обмеження на в'їзд до Франції також залишаться чинними щонайменше до 15 червня.

Менше жертв COVID-19

За останні 24 години у Франції зареєстровано 70 смертей від COVID-19, що є найнижчим добовим показником з часу запровадження обмежень. У цілому з початку епідемії в лікарнях і будинках для людей похилого віку померли понад 26,3 тисячі осіб, повідомило міністерство охорони здоров'я Франції.

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Востаннє нижчий показник щодо числа смертей зафіксували 17 березня, коли померли 27 осіб - саме того дня у Франції розпочалися суворі обмеження. Утім, тоді смертність у будинках для людей похилого віку ще не враховувалася.

Зазвичай у Франції у вихідні дні нерідко фіксують нижчу кількість смертей, ніж протягом тижня. Часто про смерті хворих на COVID-19 повідомляють пізніше. Особливо це стосується будинків для людей похилого віку.

За даними Університету Джонса Хопкінса(США), станом на вечір 10 травня в Франції зафіксовано майже 177 тисяч інфікованих коронавірусом.