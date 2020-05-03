 У Франції послаблюють суворі обмеження через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2020

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У Франції послаблюють суворі обмеження через коронавірус

Серед послаблень - відкриття магазинів, скасування перепусток і часових обмежень для занять спортом та прогулянок. Утім, карантинні обмеження скасують не всі й не для кожного, наголошують у Парижі.

Карантин у Парижі

Карантин у Парижі

З 11 травня у Франції почнуть послабляти запроваджені раніше суворі карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Згідно з поширеним у неділю, 10 травня, повідомленням французьких органів влади, вже з понеділка відкриються магазини, а також будуть скасовані перепустки для поїздок на відстані не більше 100 кілометрів від місця проживання. Також зникнуть обмеження в часі для занять спортом та для прогулянок. Місця для прогулянок теж не регламентуватимуться, як це було досі. Поступово для навчання відкриватимуться школи, а також дитячі садочки.

Окремі обмеження залишаються

Водночас послаблення карантинних обмежень стосуватиметься далеко не всіх сфер і не кожного. Приміром, ресторани, бари та кафе залишатимуться закритими. Будь-кому, хто бажає проїхати більше 100 кілометрів від місця проживання, доведеться мати при собі спеціальну перепустку, котра засвідчує, що це - поїздка за сімейним або професійним обставинам. Крім того, користуватися міським і міжміським транспортом дозволятиметься лише в масках.

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В години пік користуватися місцевим транспортом зможуть тільки ті особи, котрі мають довідку від роботодавця. Це необхідно для того, щоб забезпечити дотримання правил мінімальної дистанції, наголошують чиновники. На станціях і в потягах будуть відповідні відмітки. Крім того, близько 60 станцій метро у Парижі не працюватимуть, а на лінію вийдуть тільки 75 відсотків поїздів. Щоб якось зарадити непростій ситуації, в місті створені додаткові велосипедні доріжки.

Обмеження на в'їзд до Франції також залишаться чинними щонайменше до 15 червня.

Менше жертв COVID-19

За останні 24 години у Франції зареєстровано 70 смертей від COVID-19, що є найнижчим добовим показником з часу запровадження обмежень. У цілому з початку епідемії в лікарнях і будинках для людей похилого віку померли понад 26,3 тисячі осіб, повідомило міністерство охорони здоров'я Франції.

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Востаннє нижчий показник щодо числа смертей зафіксували 17 березня, коли померли 27 осіб - саме того дня у Франції розпочалися суворі обмеження. Утім, тоді смертність у будинках для людей похилого віку ще не враховувалася.

Зазвичай у Франції у вихідні дні нерідко фіксують нижчу кількість смертей, ніж протягом тижня. Часто про смерті хворих на COVID-19 повідомляють пізніше. Особливо це стосується будинків для людей похилого віку.

За даними Університету Джонса Хопкінса(США), станом на вечір 10 травня в Франції зафіксовано майже 177 тисяч інфікованих коронавірусом.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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