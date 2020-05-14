Уряд Угорщини анонсував послаблення карантину у Будапешті

Прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив про послаблення в Будапешті суворих обмежень, запроваджених раніше у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це угорський прем'єр заявив у суботу, 16 травня, у відеозверенні, оприлюдненому на його сторінці в соціальній мережі Facebook. За його словами, послаблення набудуть чинності з 18 травня.

Читайте також: Уряд угорського прем'єра Орбана отримав широкі повноваження

"Стало зрозуміло, що нам вдалося приборкати епідемію і в Будапешті", - сказав Орбан. "Тож ми можемо перейти до другого етапу (…) і в Будапешті, (…), таким чином скасувавши обмеження", - додав керівник угорського уряду, слова якого наводить інформагенція Reuters.

Читайте також: Надзвичайний стан в Угорщині: як Орбан змінює країну "під себе"

Ще два тижні тому уряд Угорщини дозволив за межами Будапешта роботу магазинів, музеїв під відкритим небом, пляжів і басейнів. Ресторани та готелі також отримали дозвіл знову обслуговувати клієнтів на своїх відкритих майданчиках.

Натепер в Угорщині зареєстровано майже 3,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, 448 осіб померло. Суворі обмеження було запроваджено наприкінці березня.

Утім, школи в Угорщині залишатимуться закритими протягом травня. Проведення масових заходів за участі понад 500 учасників також заборонятимуться як мінімум до 15 серпня. Під час проїзду в громадському транспорті та відвідин магазинів потрібно обов'язково носити маску. А літнім людям рекомендується залишатися вдома, нагадує агенція новин AFP.