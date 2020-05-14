Уряд Угорщини анонсував послаблення карантину у Будапешті
Раніше суворі обмеження у відповідь на поширення коронавірусу скасували в усіх регіонах країни. Тепер обмежувальні заходи послаблять і в Будапешті, повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан.
Будапешт з 18 травня частково вийде з локдауну
Прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив про послаблення в Будапешті суворих обмежень, запроваджених раніше у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це угорський прем'єр заявив у суботу, 16 травня, у відеозверенні, оприлюдненому на його сторінці в соціальній мережі Facebook. За його словами, послаблення набудуть чинності з 18 травня.
"Стало зрозуміло, що нам вдалося приборкати епідемію і в Будапешті", - сказав Орбан. "Тож ми можемо перейти до другого етапу (…) і в Будапешті, (…), таким чином скасувавши обмеження", - додав керівник угорського уряду, слова якого наводить інформагенція Reuters.
Ще два тижні тому уряд Угорщини дозволив за межами Будапешта роботу магазинів, музеїв під відкритим небом, пляжів і басейнів. Ресторани та готелі також отримали дозвіл знову обслуговувати клієнтів на своїх відкритих майданчиках.
Натепер в Угорщині зареєстровано майже 3,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, 448 осіб померло. Суворі обмеження було запроваджено наприкінці березня.
Утім, школи в Угорщині залишатимуться закритими протягом травня. Проведення масових заходів за участі понад 500 учасників також заборонятимуться як мінімум до 15 серпня. Під час проїзду в громадському транспорті та відвідин магазинів потрібно обов'язково носити маску. А літнім людям рекомендується залишатися вдома, нагадує агенція новин AFP.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.