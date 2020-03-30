 Уряд Польщі наполягає на проведенні президентських виборів у червні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2020

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Новини

Уряд Польщі наполягає на проведенні президентських виборів у червні

Президентські вибори в Польщі потрібно провести 28 червня цього року, переконаний прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. У противному разі існує загроза порушення конституції країни, застеріг він.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (архівне фото) вважає, що вибори президента країни потрібно провести 28 червня

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (архівне фото) вважає, що вибори президента країни потрібно провести 28 червня

Відкладені через запроваджені карантинні заходи та політичну суперечку президентські вибори в Польщі мають відбутися 28 червня. Про це в середу, 27 травня, заявив у Варшаві прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, 28 червня - єдина дата проведення виборів, що не порушує конституцію країни. Решта пропозицій щодо дати проведення голосування стануть "спробою дестабілізувати політичний ландшафт", зазначив польський прем'єр, цитує інформагенція dpa.

Раніше в уряді Польщі не раз наголошували, що в разі проведення виборів пізніше Польща ризикує втратити можливість обрати президента до 6 серпня. Саме тоді закінчиться нинішній термін повноважень президента Анджея Дуди.

Президентські вибори мали відбутися в Польщі 10 травня, проте голосування скасували через епідемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Правляча у країні партія "Право і справедливість" (ПіС) хотіла провести голосування поштою, проте Сейм підтримав цю ініціативу лише 7 травня, коли вже не лишалося часу на підготовку поштового голосування.

Читайте також: Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах поштою

Тож Польща вирішила не відкривати виборчі дільниці 10 травня, а натомість призначити нову дату волевиявлення

На думку аналітиків, лідер ПіС Ярослав Качинський хоче якнайшвидшого проведення президентських виборів, щоб забезпечити перемогу чинному главі держави Анджею Дуді, якого підтримує правляча партія. Дуда впевнено лідирував у опитуваннях.

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