Уряд Німеччини та Lufthansa узгодили умови порятунку авіакомпанії

Переговори між урядом Німеччини та керівництвом авіакомпанії Lufthansa увінчалися досягненням принципової домовленості щодо умов надання багатомільярдної державної допомоги німецькому авіаперевізнику. Про це повідомили в понеділок, 25 травня, обидві сторони, передає інформагенція dpa.

Раніше цього дня також стало відомо про схвалення плану надання держдопомоги Lufthansa німецьким державним Фондом стабілізації економіки. Цей фонд було створено нещодавно з метою надання держпідтримки важливим для економіки компаніям.

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Однак цю угоду ще мають схвалити Європейська Комісія, а також наглядова рада й загальні збори акціонерів Lufthansa. У Єврокомісії поки що не прокоментували сьогоднішні домовленості. Єврокомісія повинна перевірити, чи не призведе надання державної допомоги до спотворення конкуренції в Європі.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вже оголосила "запеклу боротьбу" у Брюсселі задля схвалення пакета допомоги.

Пакет у дев'ять мільярдів євро

Досягнуті домовленості передбачають надання державою пакета фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро. У федеральному уряді наголосили, що до розпалу спричиненої коронавірусом кризи Lufthansa була прибутковим підприємством з непоганими перспективами. Однак через нинішню епідемію авіаперевізник опинився на межі виживання.

Передбачається, що Фонд стабілізації економіки надасть Lufthansa кошти в обсязі 5,7 мільярда євро, які компанія повинна буде повернути з відсотками, а ще за 300 мільйонів євро фонд отримає 20 відсотків акцій компанії. При цьому фонд не матиме права голосу на зборах акціонерів й не зможе блокувати ухвалення важливих рішень, окрім як спроби поглинання. У разі необхідності фонд збільшити свою частку в капіталі компанії до 25 відсотків плюс одна акція. Такий варіант покликаний запобігти недружньому поглинанню Lufthansa. Фонд бере зобов'язання продати отриманий пакет акцій до кінця 2023 року у разі сплати компанією отриманих від нього коштів.

Крім того, пакетом допомоги передбачене надання кредиту на суму до трьох мільярдів євро на три роки за участі Німецького державного банку розвитку (KfW) і приватних банків.

Від керівництва та акціонерів компанії вимагатиметься натомість відмовитися від майбутніх виплат дивідендів та змиритися з обмеженням грошових винагород менеджменту. Крім того, за погодженням з федеральним урядом два місця в наглядовій раді мають перейти до представників держави.