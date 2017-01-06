 Уряд Німеччини та Lufthansa узгодили умови порятунку авіакомпанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Уряд Німеччини та Lufthansa узгодили умови порятунку авіакомпанії

Під час переговорів між представниками уряду ФРН та керівництвом авіакомпанії Lufthansa досягнуто принципової згоди щодо надання авіаперевізнику багатомільярдної державної допомоги.

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Переговори між урядом Німеччини та керівництвом авіакомпанії Lufthansa увінчалися досягненням принципової домовленості щодо умов надання багатомільярдної державної допомоги німецькому авіаперевізнику. Про це повідомили в понеділок, 25 травня, обидві сторони, передає інформагенція dpa.

Раніше цього дня також стало відомо про схвалення плану надання держдопомоги Lufthansa німецьким державним Фондом стабілізації економіки. Цей фонд було створено нещодавно з метою надання держпідтримки важливим для економіки компаніям.

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Однак цю угоду ще мають схвалити Європейська Комісія, а також наглядова рада й загальні збори акціонерів Lufthansa. У Єврокомісії поки що не прокоментували сьогоднішні домовленості. Єврокомісія повинна перевірити, чи не призведе надання державної допомоги до спотворення конкуренції в Європі.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вже оголосила "запеклу боротьбу" у Брюсселі задля схвалення пакета допомоги.

Пакет у дев'ять мільярдів євро

Досягнуті домовленості передбачають надання державою пакета фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро. У федеральному уряді наголосили, що до розпалу спричиненої коронавірусом кризи Lufthansa була прибутковим підприємством з непоганими перспективами. Однак через нинішню епідемію авіаперевізник опинився на межі виживання.

Передбачається, що Фонд стабілізації економіки надасть Lufthansa кошти в обсязі 5,7 мільярда євро, які компанія повинна буде повернути з відсотками, а ще за 300 мільйонів євро фонд отримає 20 відсотків акцій компанії. При цьому фонд не матиме права голосу на зборах акціонерів й не зможе блокувати ухвалення важливих рішень, окрім як спроби поглинання. У разі необхідності фонд збільшити свою частку в капіталі компанії до 25 відсотків плюс одна акція. Такий варіант покликаний запобігти недружньому поглинанню Lufthansa. Фонд бере зобов'язання продати отриманий пакет акцій до кінця 2023 року у разі сплати компанією отриманих від нього коштів.

Крім того, пакетом допомоги передбачене надання кредиту на суму до трьох мільярдів євро на три роки за участі Німецького державного банку розвитку (KfW) і приватних банків.

Від керівництва та акціонерів компанії вимагатиметься натомість відмовитися від майбутніх виплат дивідендів та змиритися з обмеженням грошових винагород менеджменту. Крім того, за погодженням з федеральним урядом два місця в наглядовій раді мають перейти до представників держави.

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Уряд ФРН та Lufthansa узгодили умови порятунку авіакомпанії

Про досягнення відповідної принципової домовленості повідомили обидві сторони.  

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