Уряд Венесуели припиняє переговори з опозицією через санкції США

Уряд Венесуели у ніч на четвер, 8 серпня, припинив переговори з опозицією на знак протесту проти замороження адміністрацією американського президента США Дональда Трампа активів венесуельського уряду в США, повідомив міністр інформації Хорхе Родрігес у Twitter.

"Увага, люди Венесуели! Ніколас Мадуро вирішив, що наша делегація не буде відвідувати переговори, заплановані на четвер, 8 серпня, та п'ятницю, 9 серпня, на Барбадосі", - написав міністр.

Як заявив Родрігес, причиною цього рішення стала "серйозна і жорстока агресія, що здійснюється безперервно і недоброзичливо, адміністрацією Трампа проти Венесуели", цитує його агенція dpa.

Нагадаємо, Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели, заморозивши всі його активи на території США та заборонивши співпрацювати з ним американським підприємствам. Уряд Венесуели назвав ці заходи "економічним тероризмом", а представник Венесуели в ООН закликав Раду Безпеки ООН розслідувати "загрози" США проти країни.

Переговори на Барбадосі між представниками глави держави Ніколаса Мадуро та тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо проводять за посередництва Норвегії. Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно.

Від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.