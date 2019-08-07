 Уряд Венесуели припиняє переговори з опозицією через санкції США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд Венесуели припиняє переговори з опозицією через санкції США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкликав урядову делегацію від майбутніх переговорів з представниками опозиції після накладення санкцій з боку США.

Уряд Венесуели припиняє переговори з опозицією після санкцій США

Хуан Гуайдо (ліворуч) та Ніколас Мадуро

Уряд Венесуели у ніч на четвер, 8 серпня, припинив переговори з опозицією на знак протесту проти замороження адміністрацією американського президента США Дональда Трампа активів венесуельського уряду в США, повідомив міністр інформації Хорхе Родрігес у Twitter.

"Увага, люди Венесуели! Ніколас Мадуро вирішив, що наша делегація не буде відвідувати переговори, заплановані на четвер, 8 серпня, та п'ятницю, 9 серпня, на Барбадосі", - написав міністр.

Як заявив Родрігес, причиною цього рішення стала "серйозна і жорстока агресія, що здійснюється безперервно і недоброзичливо, адміністрацією Трампа проти Венесуели", цитує його агенція dpa.

Нагадаємо, Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели, заморозивши всі його активи на території США та заборонивши співпрацювати з ним американським підприємствам. Уряд Венесуели назвав ці заходи "економічним тероризмом", а представник Венесуели в ООН закликав Раду Безпеки ООН розслідувати "загрози" США проти країни.

DW.COM

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та глави країни Ніколаса Мадуро зібрались на Барбадосі для нових переговорів щодо ситуації у країні. У понеділок діалог тривав п'ять годин. (09.07.2019)

Нові переговори між представниками венесуельської опозиції та режиму Ніколаса Мадуро заплановані на цей тиждень на Барбадосі. Попередні зустрічі закінчилися безрезультатно. (08.07.2019)

Переговори на Барбадосі між представниками глави держави Ніколаса Мадуро та тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо проводять за посередництва Норвегії. Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно.

Від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Perus Außenminister Nestor Nestor Popolizio hält eine Rede bei einer Konferenz

Близько 60 країн домовилися продовжити тиск на уряд Венесуели 07.08.2019

Під час конференції у Лімі представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд Венесуели та підтримувати опозицію країни. США вимагають від Росії та Китаю припинити підтримку Ніколаса Мадуро.

USA l US-Präsident Donald Trump - Oval Office - wütend

Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели 06.08.2019

США заморозили усі активи венесуельського уряду на своїй території та заборонили американським компаніям співпрацювати з владою країни. Виняток зробили лише для постачання продовольства, одягу та ліків.

Wolfgang Büchele

У ФРН застерегли, що санкції США проти "Північного потоку-2" вдарять по союзниках Вашингтона 07.08.2019

Представники німецького бізнесу сподіваються, що в США буде більше підтримки на користь трансатлантичної єдності та проти санкцій щодо європейських кампаній, які беруть участь у будівництві російського газогону.

Реклама

Докладно

Затримання під час протестів за вільні вибори у Москві. 3 серпня 2019

Коментар: Путін - коли президент не хоче бути хорошим

Про якості сучасних правителів розмірковує німецький публіцист Александер Ґерлах.  

Газове родовище Тамар у Середземному морі (фото з архіву)

Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над проєктом газогону в ЄС

Після переговорів в Афінах міністри трьох країн висловили надію на швидке підписання договору про прокладання газогону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  