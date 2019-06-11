 Уряд Великобританії вирішив видати викривача Джуліана Ассанжа США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

Уряд Великобританії вирішив видати викривача Джуліана Ассанжа США

Відповідне рішення підписав глава МВС Великобританії. Остаточно про видачу засновника викривальної платформи Wikileaks вирішить суд у Лондоні.

Großbritannien Protest gegen Verhaftung von Assange (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

Очільник міністерства внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід заявив, що підписав рішення про видачу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США. "Він цілком обґрунтовано перебуває за ґратами. Є запит на екстрадицію від США, який у суді розглянуть завтра. Вчора я підписав рішення про екстрадицію та завірив його, тож воно надійде до суду завтра", - заявив міністр у четвер, 13 червня.

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Засновника WikiLeaks звинувачують в незаконному отриманні і оприлюдненні таємних документів, пов'язаних з національною обороною. В США Ассанжу загрожує до 175 років позбавлення волі. (24.05.2019)

Суд вирішив, що прокуратура має можливість допитати засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа і без ордеру на арешт. (03.06.2019)

Засновник Wikileaks заарештований британською поліцією 11 квітня. З 2012 року він жив в посольстві Еквадору в Лондоні, оскільки побоювався екстрадиції до США. DW про викриття та ув'язнення Джуліана Ассанжа. (12.04.2019)

Нагадаємо, міністерство юстиції США передало Великобританії офіційний запит на екстрадицію засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа, про що стало відомо 10 червня. Влада США звинувачує 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-військовою США Челсі Меннінг, яка надала йому дані щодо американських операцій в Іраку та Афганістані. У травні засновнику WikiLeaks висунули звинувачення за 17 новими пунктами, серед яких - незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, що стосуються питань національної оборони. Якщо Ассанжа видадуть США і там його визнають винним за всіма 18 пунктами, засновника WikiLeaks можуть засудити до 175 років позбавлення волі.

У британській в'язниці Ассанж перебуває через те, що на початку червня його засудили до 50 тижнів утримання за порушення умов звільнення під заставу. У квітні 2019 року влада Еквадору дозволила британській поліції увійти до свого посольства в Лондоні, де Ассанж переховувався з 2012 року, побоюючись арешту й екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. Притулок викривачу надав у 2012 році тодішній президент Еквадору Рафаель Корреа. Між тим у 2017 році органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, однак у травні цього року прокуратура Швеції вирішила відновити це розслідування.

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