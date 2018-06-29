 Урядова криза в Німеччині: Зеегофер заявив про готовність до відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Урядова криза в Німеччині: Зеегофер заявив про готовність до відставки

Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер може піти у відставку з посади через конфлікт з Анґелою Меркель у міграційному питанні. Однак спершу він ще раз спробує домовитися з канцлеркою.

Горст Зеегофер

Горст Зеегофер

Лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС), що входить до правлячої коаліції, Гoрст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив про готовність піти з посади міністра внутрішніх справ та голови партії. На переговорах верхівки партії у ніч на понеділок, 2 липня, Зеегофер запропонував три варіанти розвитку подій: або ХСС схвалює курс Меркель в питанні міграційної політики, або він як міністр внутрішніх справ видає розпорядження не пускати на кордоні певних мігрантів, або ж іде з посад в уряді та партії.  

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель застерігає: національне рішення Берліна щодо закриття кордонів для мігрантів може поставити переговори на рівні ЄС під загрозу. (01.07.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель домовилася з 14 країнами ЄС про те, щоб швидше повертати до них біженців, повідомляє агенція dpa з посиланням на звернення німецької канцлерки до партнерів по коаліції - ХСС та СДПН. (30.06.2018)

Однак, як очікується, у понеділок, 2 липня, Зеегофер ще раз спробує залагодити суперечку щодо міграційної політики з Анґелою Меркель. "Сьогодні ми знову будемо вести переговори з ХДС у Берліні зі сподіванням порозумітися", - сказав Зеехофер після завершення багатогодинної наради ХСС. За його словами, залежно від результатів переговорів, він збирається ухвалювати рішення про своє політичне майбутнє. 

Горст Зеегофер очолює міністерство внутрішніх справ в коаліційному уряді Анґели Меркель (Angela Merkel) близько ста днів. Голова ХСС не погоджується із позицією канцлерки щодо біженців та наполягає на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігає від односторонніх дій Берліна та прагне загальноєвропейського рішення цього питання. 

Як повідомлялося, нещодавно на саміті глав держав і урядів країн ЄС в Брюсселі вдалося досягти компромісу в питанні вирішення міграційної кризи. Однак Горст Зеегофер критично оцінив досягнуті рішення на загальноєвропейському рівні. Учасники саміту тоді домовилися про низку заходів щодо обмеження притоку біженців, серед яких посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. 

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

 

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