Урсула фон дер Ляєн: Європі слід навчитися мови сили

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Європейський Союз має стати зразком для наслідування в справі захисту клімату. Як заявила вона в п'ятницю, 8 листопада, у Берліні, Брюссель виділить один мільярд євро на ці цілі протягом наступних десяти років.

Фон дер Ляєн наголосила на необхідності до 2050 року досягти кліматичної нейтральності в країнах ЄС. Це означає економічну діяльність з нульовими викидами парникових газів. Єврокомісія представила довгострокову стратегічну концепцію зниження їхніх викидів в листопаді 2018 року.

"Навчитися мови сили"

Фон дер Ляєн також закликала ЄС активніше брати участь у світовій політиці для захисту своїх інтересів. "Європі слід навчитися мови сили", - додала вона. За словами ексглави міноборони ФРН, колишньої стратегії "м'якої сили" в сучасному світі недостатньо.

"З одного боку, це означає нарощування власних м'язів в сферах, в яких ми довгий час покладалися на інших, - наприклад, у політиці безпеки", - пояснила фон дер Ляєн. При цьому вона особливо виділила значення НАТО для безпеки Європи. "З іншого боку - цілеспрямоване використання наявної сили там, де зачіпаються європейські інтереси", - зазначила майбутня глава Єврокомісії, навівши як приклад сферу торгівлі. Країни ЄС спільно можуть "ефективно" проводити переговори про митні бар'єри і торговельні угоди, заявила вона.

Розширення ЄС

Крім того, фон дер Ляєн підтримала "стратегічну політику розширення" і розкритикувала позицію Парижа, який заблокував переговори про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії. Перспектива членства Західних Балкан в Євросоюзі - "в наших власних інтересах", заявила майбутня глава Єврокомісії. В іншому випадку ці держави можуть потрапити в чужу сферу впливу, як-от "Китаю або Росії, Туреччини чи Саудівської Аравії", застерегла вона.

Кандидатура Урсули фон дер Ляєн на посаду глави Єврокомісії була затверджена в липні 2019 року. Вона приступить до виконання своїх обов'язків 1 грудня і стане першою жінкою, яка очолить цей орган.