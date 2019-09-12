Урсула фон дер Ляєн: Європі слід навчитися мови сили
Європейський Союз має активніше брати участь у світовій політиці, вважає майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також виступила за розширення ЄС і посилення захисту клімату.
Урсула фон дер Ляєн має офіційно заступити на посаду голови Єврокомісії 1 грудня
Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Європейський Союз має стати зразком для наслідування в справі захисту клімату. Як заявила вона в п'ятницю, 8 листопада, у Берліні, Брюссель виділить один мільярд євро на ці цілі протягом наступних десяти років.
Фон дер Ляєн наголосила на необхідності до 2050 року досягти кліматичної нейтральності в країнах ЄС. Це означає економічну діяльність з нульовими викидами парникових газів. Єврокомісія представила довгострокову стратегічну концепцію зниження їхніх викидів в листопаді 2018 року.
Фон дер Ляєн також закликала ЄС активніше брати участь у світовій політиці для захисту своїх інтересів. "Європі слід навчитися мови сили", - додала вона. За словами ексглави міноборони ФРН, колишньої стратегії "м'якої сили" в сучасному світі недостатньо.
"З одного боку, це означає нарощування власних м'язів в сферах, в яких ми довгий час покладалися на інших, - наприклад, у політиці безпеки", - пояснила фон дер Ляєн. При цьому вона особливо виділила значення НАТО для безпеки Європи. "З іншого боку - цілеспрямоване використання наявної сили там, де зачіпаються європейські інтереси", - зазначила майбутня глава Єврокомісії, навівши як приклад сферу торгівлі. Країни ЄС спільно можуть "ефективно" проводити переговори про митні бар'єри і торговельні угоди, заявила вона.
Розширення ЄС
Крім того, фон дер Ляєн підтримала "стратегічну політику розширення" і розкритикувала позицію Парижа, який заблокував переговори про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії. Перспектива членства Західних Балкан в Євросоюзі - "в наших власних інтересах", заявила майбутня глава Єврокомісії. В іншому випадку ці держави можуть потрапити в чужу сферу впливу, як-от "Китаю або Росії, Туреччини чи Саудівської Аравії", застерегла вона.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Коли політика в генах
Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
З батьками і братами
На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Домашні музикування
Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Найголовніший чоловік
Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Весела компанія
Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
У рідних пенатах
Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.