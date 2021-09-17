Уперед у минуле, або "Нафтогаз України" під контролем уряду

Після звільнення попереднього складу наглядової ради "Нафтогазу України" Кабмін взяв на себе її обов'язки, змінив склад правління та затвердив напрямки діяльності компанії на цей рік. Експерти вбачають у переформатуванні керівництва національної акціонерної компанії відступ від реформи корпоративного управління й намагання встановити жорсткий контроль за фінансами підприємства.

"Нафтогаз України" без наглядової ради

Наприкінці вересня "Нафтогаз України" втратив свій головний контрольний орган. "Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тож акціонер (Кабінет Міністрів України) та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення", - написала 27 вересня на своїй сторінці у Facebook тепер уже колишня членкиня наглядової ради Юлія Ковалів. Наступного дня в пресрелізі компанії повідомлялося про звільнення двох і призначення чотирьох нових членів правління "за поданням з боку голови правління "Нафтогазу України".

Як акціонер і тимчасовий виконувач обов'язків наглядової ради, уряд уже затвердив основні напрямки діяльності "Нафтогазу України" на 2021 рік. Ці напрямки мають стати конкретними директивами для менеджменту. Серед іншого, ними запроваджується новий порядок розрахунку за газ для побутових споживачів.

Бурхливі для "Нафтогазу" весна й літо

Усі ці зміни стали результатом цілої низки подій, які розпочалися зі звільнення урядом у квітні цього року попереднього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва. Рішення про звільнення Коболєва й призначення на його місце тодішнього виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка ухвалювалось урядом у закритому режимі. За законом, у "Нафтогазі України" такими призначеннями має займатися наглядова рада. Щоби обійти цю норму, уряд припинив повноваження наглядової ради на два дні.

Юрій Вітренко - голова правління "Нафтогазу України"

Після поновлення повноважень члени наглядової ради на знак протесту вирішили звільнитися зі своїх посад. Але з огляду на засудження Євросоюзом та США способу, в який здійснилися кадрові перестановки у "Нафтогазі України", Кабмін закликав наглядову раду продовжити працювати до обрання нових членів.

У червні Національна агенція із запобігання корупції (НАЗК) заявила про необхідність скасувати призначення Вітренка очільником "Нафтогазу України" через порушення норм Закону "Про запобігання корупції", адже на своїй міністерській посаді Вітренко готував рішення стосовно діяльності "Нафтогазу України".

Припис НАЗК уряд оскаржив у суді, а наглядова рада і правління "Нафтогазу України" впродовж цілого літа не спромоглися домовитися про підготовку фінансової звітності за перший квартал 2021 року. Внутрішня боротьба тривала до вересня, коли уряд вирішив оголосити позачерговий конкурс з обрання нових членів наглядової ради. А кілька незалежних членів цього органу подали заяви про звільнення, зазначивши, що Вітренко блокує комунікацію з наглядової радою.

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Без часткової приватизації "Нафтогазу України" не обійтися?

Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук вважає причиною суперечок навколо керівництва "Нафтогазу України" вихід компанії з-під контролю його єдиного акціонера - Кабінету Міністрів України. "Наглядова рада "Нафтогазу України" не зовсім координувала свої дії з позицією держави і уряду, але саме Кабмін, як єдиний акціонер, має право впливати на цінову політику та розвиток стратегічних секторів компанії", - сказав Корольчук в інтерв'ю DW.

Він вважає, що попри зобов'язання України розвивати сектор корпоративного управління, сенс існування наглядових рад з'являється тільки тоді, коли в державної компанії є кілька акціонерів. А тому про контрольні функції наглядової ради можна буде говорити лише за умов, коли частина акцій "Нафтогазу України" буде продана бодай ще одному акціонеру, вважає Корольчук.

Своєю чергою, співголова "Фонду енергетичних стратегій" Дмитро Марунич нагадав, що всі незалежні члени наглядової ради, які пішли з цього органу, були нелояльні до Вітренка. "А Вітренко реалізує на посаді голови "Нафтогазу України" волю президента і намагався цих людей прибрати вже півроку", - сказав експерт.

Удар по реформі корпоративного управління

Марунич переконаний - те, що уряд взяв на себе функції наглядової ради, є лише до певної міри законним, має всі ознаки ручного управління компанією і нівелює всі досягнення реформи корпоративного управління. Він нагадав, що національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" була створена ще за часів президентства Леоніда Кучми фактично як інструмент виконання домовленостей між президентами України і Росії з постачання газу в обмін на політичні поступки офіційного Києва Москві.

Андрій Коболєв - колишній голова правління "Нафтогазу України"

З призначенням Коболєва після Євромайдану компанії вдалося позбутися газової залежності від Росії, постачати газ з європейського ринку і домогтися відносної прибутковості своєї діяльності, констатував Марунич. Тепер же, продовжив експерт, "ми не бачимо ані зростання видобутку газу, ані збільшення його транзиту, ані вирішення проблеми боргів теплокомуненерго". Саме вирішення цих проблем, вважає Марунич, є "мірилом ефективності менеджменту цієї державної компанії".

"Нафтогаз України" - знову проблеми

Критично на сучасний розвиток "Нафтогазу України" дивиться й сам її колишній керівник Андрій Коболєв. "Торік "Нафтогаз України" був донором держбюджету і сплатив до нього більше 140 мільярдів гривень. Цього року компанія, як виглядає, буде реципієнтом державної допомоги", - зазначив Коболєв в інтерв'ю DW.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса нагадав, що до початку змін керівництва "Нафтогазу України" на рахунках компанії було понад 50 мільярдів гривень, нагадав "Це трохи лякає, що так швидко запас міцності вдалося знищити. Отже, тепер "Нафтогаз України" просить грошей у Кабміна для проходження опалювального сезону і керується вручну, бо Кабмін звільнив трьох членів наглядової ради від держави і отримав право виконувати її функції", - підсумував в інтерв'ю DW експерт.

За словами Коболєва, додатковий ризик полягає в тому, що робота наглядової ради вимагає повного занурення в проблеми "Нафтогазу України", а в уряді на виконання цих обов'язків просто немає часу і фізичної можливості.

Тим часом в уряді й "Нафтогазі України" запевняють, що нинішня ситуація є тимчасовою і вже до кінця року має бути обрана на відкритому конкурсі нова наглядова рада, яка призначить нових членів правління.

Співголова "Фонду енергетичних стратегій" Дмитро Марунич вважає, що вірити таким запевненням зарано. Підстави очікувати, що ситуація "повернеться в нормальне річище" з'являться лише в тому разі, якщо конкурс справді відбудеться без тиску і скандалів, наголосив експерт.