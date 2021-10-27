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Умови праці

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Умови праці".

Умови праці - правові та фактичні умови, за яких наймані працівники виконують роботу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео) 27.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021) 26.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?

Дефіцит далекобійників у Німеччині (25.10.2021) 25.10.2021

У Німеччині дедалі менше людей стають далекобійниками. Нині бракує приблизно 80 тисяч водіїв вантажівок. Чому так відбувається і які умови праці у німецьких водіїв?

Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео)

Скорочений робочий тиждень за ті ж гроші: реальність чи утопія? (відео) 14.09.2021

Для багатьох ісландців 4-денний робочий тиждень - нова норма. 86% громадян мають право працювати 36 годин за ту ж зарплату. Ідею обговорюють і в інших країнах. Які перспективи?

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше 08.07.2021

Завдяки двом експериментам ісландці довели, що скорочений робочий тиждень - це добре як для продуктивності праці, так і для здоров’я працівників. Зарплата при цьому, звичайно ж, не скорочується.
Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео)

Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео) 11.06.2021

Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.
Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021) 10.06.2021

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.

Українські медсестри про реалії роботи: виснажливо і мізерна зарплата

Українські медсестри про реалії роботи: виснажливо і мізерна зарплата 29.12.2020

Низькі зарплати, затримки з виплатою, складні умови праці змушують дедалі більше медичних працівників в Україні покидати або змінювати роботу, або ж їхати за кордон. Історії трьох українських медсестер.
Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео) 13.09.2020

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.
Сезонні працівники: Німеччина? Ніколи знову!

Сезонні працівники: "Німеччина? Ніколи знову!" 28.07.2020

Багато німецьких фірм стали осередками спалаху коронавірусу. Одна з причин: сумнівні умови праці та проживання сезонних працівників. Політики оголосили про наміри впровадити нові вимоги та жорсткіший контроль.
Німеччина хоче заборонити експлуатацію людей постачальниками з інших країн

Німеччина хоче заборонити експлуатацію людей постачальниками з інших країн 16.07.2020

Досі німецькі підприємства замало переймались тим, чи дотримуються їхні постачальники за кордоном трудових та соціальних стандартів. Тепер за допомогою закону їх хочуть зобов'язати опікуватися цим питанням.

Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (06.07.2020) 06.07.2020

Греція масово та насильно відправляє біженців до Туреччини. Як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Румуни про нелюдські умови праці на м'ясокомбінаті в Німеччині. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл.
Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео)

Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео) 09.06.2020

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і шукають роботу на українських фермах. Які умови праці їм пропонують?

Заробітчани: на сезонні роботи в Україну замість Польщі? (09.06.2020) 09.06.2020

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і тепер шукають роботу в українських фермерських господарствах. Які умови праці їм тут пропонують і чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС?
Жебрацькі зарплати швачок під лейблом Made in Europe у Північній Македонії - Європа у фокусі (відео)

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео) 03.02.2020

Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней.

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (03.02.2020) 03.02.2020

Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней. Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe". Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій.
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