Уляна Супрун виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я України у 2016-2019 роках. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уляна Супрун".

Уляна Супрун народилась 1963-го року в Сполучених Штатах Америки, 2013-го року переїхала до України. За освітою Супрун є лікаркою-радіологинею. Вона навчалась в університеті Уейна, університеті штату Мічиган. У Детройті працювала в лікарні Сінай. Від 27 липня 2016-го до 29 серпня 2019 року виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.