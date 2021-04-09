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Уляна Супрун

Уляна Супрун виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я України у 2016-2019 роках. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уляна Супрун".

Уляна Супрун народилась 1963-го року в Сполучених Штатах Америки, 2013-го року переїхала до України. За освітою Супрун є лікаркою-радіологинею. Вона навчалась в університеті Уейна, університеті штату Мічиган. У Детройті працювала в лікарні Сінай. Від 27 липня 2016-го до 29 серпня 2019 року виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу

В Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу 09.04.2021

Постановою Кабміну в Україні легалізовано кілька препаратів на основі медичного канабісу. Представники благодійних організацій критикують документ.
Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун

Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун 06.01.2021

Окремі положення законів України у сфері охорони здоров'я й надання медичних послуг населенню, запроваджених з 2017 року, є неконституційними, переконана омбудсменка Людмила Денісова.
Чи вистачить у лікарнях Києва місць для хворих на COVID-19?

Чи вистачить у лікарнях Києва місць для хворих на COVID-19? 08.10.2020

В Україні щоденно реєструють більше чотирьох тисяч хворих на COVID-19. Лікарні вщент заповнені хворими, а кількість смертей від коронавірусної інфекції зростає. Чи вистачить всім хворим місць у лікарнях?

Швидка у Німеччині: оперативно, але не завжди безкоштовно (28.07.2020) 28.07.2020

В Україні реформують систему надання невідкладної допомоги. Обіцяють: якість роботи "швидкої" поліпшиться. Але правила для пацієнтів стануть суворішими. Розповідаємо, коли у Німеччині приїздить "швидка".
Модернізація чи крок назад? Що відбувається з медреформою в Україні (відео)

Модернізація чи крок назад? Що відбувається з медреформою в Україні (відео) 14.05.2020

Через місяць після старту другого етапу медичної реформи в Україні взялися суттєво переглядати впроваджені зміни. Через загрозу закриття низки лікарень та звільнення систему повертають до старих принципів фінансування.
Степанов: Медреформа попередників не адаптована до українських реалій

Степанов: Медреформа попередників не адаптована до українських реалій 08.05.2020

Глава МОЗ України знову розкритикував медичну реформу. Максим Степанов стверджує, що вона передбачала закриття лікарень і масове звільнення медиків.
Глава МОЗ про результати аудиту медреформи: Тривожні сигнали

Глава МОЗ про результати аудиту медреформи: "Тривожні сигнали" 25.04.2020

Міністр охорони здоров'я України заявив про прорахунки у медичній реформі та додав, що вона має відбутися без скорочення медичних працівників і зі збільшеними зарплатами.
МОЗ України визначило протокол лікування хворих на COVID-19

МОЗ України визначило протокол лікування хворих на COVID-19 03.04.2020

Міністерство розробило алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою при її середньотяжкому, тяжкому та критичному перебігу. Уляна Супрун критикує цей крок.
Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео) 10.10.2019

Команда ексочільниці МОЗ Уляни Супрун заявляє про зрив медичної реформи. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести аудит медреформи. Що думають пацієнти?

Важкохворі пацієнти як заручники політичних чвар у МОЗ (02.10.2019) 02.10.2019

Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?
Кабмін звільнив Уляну Супрун

Кабмін звільнив Уляну Супрун 04.09.2019

Український уряд звільнив Уляну Супрун з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Також звільнені ще двоє заступників міністра.

Медична реформа: зупинять, скасують чи відкотять назад? (14.08.2019) 15.08.2019

Опоненти медичної реформи сподіваються, що новий уряд скасує її, адже навіть Володимир Зеленський не раз критикував очільницю міністерства охорони здоров'я України Уляну Супрун. Водночас для багатьох паціентів та лікарів згортання медреформи стане кроком назад.
Медична реформа: згорнути не можна продовжити (відео)

Медична реформа: згорнути не можна продовжити (відео) 14.08.2019

Критики медичної реформи сподіваються, що новий уряд її скасує, адже навіть Володимир Зеленський не раз критикував Уляну Супрун. Водночас для багатьох паціентів та лікарів згортання медреформи стане кроком назад.
Ми не ідіоти: Радуцький про відкат медреформи (відео)

"Ми не ідіоти": Радуцький про відкат медреформи (відео) 07.08.2019

Радник президента України Михайло Радуцький в інтерв’ю DW розповів, що команда Зеленського далі робитиме із українською медициною та медичною реформою Уляни Супрун.

Медреформу не зупинятимемо, ми не ідіоти - радник Зеленського (07.08.2019) 07.08.2019

Чи буде відкат медреформи? Та чи існує війна між в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун та командою президента Володимира Зеленського? Позаштатний радник президента України з питань медицини Михайло Радуцький розповів про це в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео)

Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео) 14.06.2019

Не як наркотик, а як ліки. Україна за крок до легалізації медичного канабісу. На легалізацію чекають тисячі важкохворих, зокрема на рак та епілепсію, щоб зменшити біль. А втім, чи є медичний канабіс панацеєю?
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