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Уляна Супрун виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я України у 2016-2019 роках. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уляна Супрун".
Уляна Супрун народилась 1963-го року в Сполучених Штатах Америки, 2013-го року переїхала до України. За освітою Супрун є лікаркою-радіологинею. Вона навчалась в університеті Уейна, університеті штату Мічиган. У Детройті працювала в лікарні Сінай. Від 27 липня 2016-го до 29 серпня 2019 року виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через місяць після старту другого етапу медичної реформи в Україні взялися суттєво переглядати впроваджені зміни. Через загрозу закриття низки лікарень та звільнення систему повертають до старих принципів фінансування.
Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?
Опоненти медичної реформи сподіваються, що новий уряд скасує її, адже навіть Володимир Зеленський не раз критикував очільницю міністерства охорони здоров'я України Уляну Супрун. Водночас для багатьох паціентів та лікарів згортання медреформи стане кроком назад.
Чи буде відкат медреформи? Та чи існує війна між в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун та командою президента Володимира Зеленського? Позаштатний радник президента України з питань медицини Михайло Радуцький розповів про це в ексклюзивному інтерв'ю DW.