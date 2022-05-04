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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрзалізниця".
Укрзалізниця - українське державне акціонерне товариство залізничного транспорту. Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" є правонаступницею Державної адміністрації залізничного транспорту України. Державна адміністрація залізничного транспорту України було створено в грудні 1991 року. В ході реформування української залізниці на базі Державної адміністрації залізничного транспорту, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування було створено ПАТ "Укрзалізниця". Відповідну постанову Кабінет Міністрів України ухвалив у червні 2014 року. Господарську діяльність "Укрзалізниця" розпочала в грудні 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".
"Укрзалізниця" хоче стати такою ж успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почнуть працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ". Крім того, підготувати пропозиції, як, не збільшуючи вартості квитків, перетворити частково "радянський" сервіс "УЗ" на європейський.