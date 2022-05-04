На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрзалізниця".

Укрзалізниця - українське державне акціонерне товариство залізничного транспорту. Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" є правонаступницею Державної адміністрації залізничного транспорту України. Державна адміністрація залізничного транспорту України було створено в грудні 1991 року. В ході реформування української залізниці на базі Державної адміністрації залізничного транспорту, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування було створено ПАТ "Укрзалізниця". Відповідну постанову Кабінет Міністрів України ухвалив у червні 2014 року. Господарську діяльність "Укрзалізниця" розпочала в грудні 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.