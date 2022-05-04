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"Укрзалізниця"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрзалізниця".

Укрзалізниця - українське державне акціонерне товариство залізничного транспорту. Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" є правонаступницею Державної адміністрації залізничного транспорту України. Державна адміністрація залізничного транспорту України було створено в грудні 1991 року. В ході реформування української залізниці на базі Державної адміністрації залізничного транспорту, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування було створено ПАТ "Укрзалізниця". Відповідну постанову Кабінет Міністрів України ухвалив у червні 2014 року. Господарську діяльність "Укрзалізниця" розпочала в грудні 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни 04.05.2022

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.

Герої евакуації: як працює "Укрзалізниця" під час війни (29.04.2022) 29.04.2022

Залізничну інфраструктуру України постійно обстрілюють. Однак, за словами працівників "Укрзалізниці", майже ніхто з персоналу не покинув робоче місце. DW зустріла провідників, які невпинно працюють уже два місяці війни.

Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій

Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій 22.03.2022

Уряд України забезпечить людей у зонах бойових дій безкоштовними продуктовими наборами тривалого зберігання. Зокрема, крупами та консервами.

Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж)

Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж) 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Як львівський вокзал зустрічає біженців

Як львівський вокзал зустрічає біженців 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Укрзалізниця евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей

"Укрзалізниця" евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей 24.02.2022

Тисячі людей виїхали потягами "Укрзалізниці" з Маріуполя, Лисичанська та Костянтинівки, сотні - з інших населених пунктів. Компанія готує додаткові потяги для охочих виїхати з Києва в західному напрямку.
Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги 08.02.2022

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що макрофінансова допомога від Франції буде використана для стабілізації української економіки.
Пасажирські перевезення Укрзалізницею передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр 09.11.2021

У міністерстві інфраструктури України обіцяють, що з наступного року пасажирські перевезення передадуть німецьким колегам. У Deutsche Bahn інформацію поки не підтверджують.

Центри вакцинації відкрили на вокзалах Рівного, Хмельницького та Ужгорода

Центри вакцинації відкрили на вокзалах Рівного, Хмельницького та Ужгорода 22.10.2021

В Україні, де погіршується епідеміологічна ситуація і фіксуються рекордні показники заражень, щепитися від коронавірусу можна уже на десятьох залізничних станціях. Там же відкривають і пункти експрестестування.

COVID-19: Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах

COVID-19: "Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах 21.10.2021

Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".

Укрзалізниця і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео) 15.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (14.09.2021) 14.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою ж успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почнуть працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ". Крім того, підготувати пропозиції, як, не збільшуючи вартості квитків, перетворити частково "радянський" сервіс "УЗ" на європейський.

ТСК Ради вимагає притягти до відповідальності керівництво УЗ

ТСК Ради вимагає притягти до відповідальності керівництво УЗ 09.09.2021

Крім зміни топменеджменту "Укрзалізниці", потрібно також прив'язати розміри окладів керівництва держкомпанії до показників ефективності роботи, вважають у ТСК.
Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення

Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення 28.08.2021

Через артобстріл з непідконтрольної Києву території було евакуйовано працівників станції Авдіївка й пасажирів. Постраждалих немає, але рух потягів обмежено. Відкрито кримінальне провадження.
Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати Укрзалізницю

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю" 27.08.2021

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.
Deutsche Bahn консультуватиме Укразалізницю щодо пасажирських перевезень

Deutsche Bahn консультуватиме "Укразалізницю" щодо пасажирських перевезень 25.08.2021

Консалтинг є першим етапом співпраці, який почнеться до кінця 2021 року. На другому етапі "Укрзалізниця" планує залучити команду з Deutsche Bahn для управління пасажирськими перевезеннями у 2022 році.
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