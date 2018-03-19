 Українці вибороли ще чотири медалі на Паралімпіаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Українці вибороли ще чотири медалі на Паралімпіаді

Українець Владислав Білий завоював на Паралімпійських іграх у Токіо срібну медаль у метанні спису серед чоловіків. Ще три українські спортсмени здобули бронзові медалі.

Паралімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня

Паралімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня

На Паралімпіаді в Токіо в п'ятницю, 27 серпня, українські спортсмени здобули ще дві медалі. У фіналі з метанні спису серед чоловіків класу F38 участь брали два українці - Владислав Білий та Олександр Дорошенко. Владислав з результатом 55.34 встановив рекорд Європи та завоював срібну медаль, а Дорошенко з результатом 54.07 посів п'яте місце.

У свою чергу, Юлія Павленко стала бронзовою призеркою в стрибках у довжину в класі Т11, показавши результат 4,86 м. До золота їй не вистачило 14 сантиметрів.

Ще одну бронзову медаль здобув Єгор Дементьєв на велотреку на дистанції 4000 метрів. Українець виступав у класі С5.

А українська дзюдоїстка Юлія Іваницька здобула бронзу, виступаючи в класі В2 у ваговій категорії до 48 кг. Іваницька в поєдинку за бронзу перемога японку Сідзуку Хангай. 

Нагадаємо, що напередодні українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібло в запливі на 200 метрів комплексом у класі SМ6, а днем раніше вона завоювала золоту медаль у запливі на 50 метрів вільним стилем, продемонструвавши при цьому накращий результат в історії Паралімпіад.

Паралімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня. 

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