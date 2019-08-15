Українські паспорти для росіян: помилка чи ляпас Кремлю? (відео)

Росіяни зможуть стати громадянами України за спрощеною процедурою. Кому стане простіше отримати український паспорт і які наслідки це матиме для України?
Указ Володимира Зеленського може надати українське громадянство навіть тим російським опозиціонерам, які підтримують анексію Криму та війну на Донбасі, ще може дестабілізувати ситуацію в Україні. Але з іншого боку це рішення стало успішною щонайменше піар-відповіддю Києва на роздачу російських паспортів на сході України.
Понад 13 тисяч жителів окупованих територій в Луганській і Донецькій областях отримали російські паспорти, велику кількість з них вже ідентифіковано, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. (02.08.2019)
У міністерство внутрішніх справ Росії стверджують, що понад 60 тисяч українців, що мешкають на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" подали заяви на отримання російського громадянства. 25 тисяч його вже отримали. (15.08.2019)
Міністерство закордонних справ України працює над запровадженням санкцій щодо причетних до видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. (14.06.2019)
Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства РФ для жителів Донбасу. Зеленський у відповідь хоче полегшити видачу українських паспортів тим, чиї права порушуються. От як таке протистояння бачить Сергій Йолкін. (18.07.2019)