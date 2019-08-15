Українські паспорти для росіян: помилка чи ляпас Кремлю? (відео)

Указ Володимира Зеленського може надати українське громадянство навіть тим російським опозиціонерам, які підтримують анексію Криму та війну на Донбасі, ще може дестабілізувати ситуацію в Україні. Але з іншого боку це рішення стало успішною щонайменше піар-відповіддю Києва на роздачу російських паспортів на сході України.