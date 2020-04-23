 Українські виші завершать навчальний рік дистанційно - Міносвіти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Українські виші завершать навчальний рік дистанційно - Міносвіти

Українські вищі навчальні заклади завершуватимуть навчальний рік дистанційно, повідомили в міністерстві освіти і науки України.

Національний університет Києво-Могилянська академія

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Вищі навчальні заклади в Україні завершать навчальний рік дистанційно. Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", яке було оприлюднене в суботу, 25 квітня, повідомила виконувачка обов'язків міністерки освіти і науки Любомира Мандзій.

"Ми надали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. З огляду на ситуацію, що склалася, закінчення навчального року відбуватиметься дистанційно. І вищі навчальні заклади мають бути готовими завершити навчальний рік", - заявила Мандзій. При цьому вона уточнила, що період проведення сесій зміщуватися не буде.

За словами Мандзій, викладачі закладів вищої освіти зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. "Ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в передбачені терміни, організувати дистанційно складання іспитів і сесії. Якщо зміниться епідеміологічна ситуація і буде знято обмеження щодо можливості відвідування закладів вищої освіти, то, безумовно, вищі навчальні заклади зможуть організувати сесію в аудиторіях", - пояснила вона.

За аналогічних умов відбуватимуться випускні іспити у вищих навчальних закладах. "Технічні можливості у закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно", - наголосила Мандзій.

Нагадаємо, що уряд України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, за умови заповнення лікарень пацієнтами з Covid-19 менше ніж на 50 відсотків і збереження відсотка виявлених випадків захворювання в країні в межах п'яти відсотків протягом 10 днів, буде запущено п'ятиетапний план виходу з карантину.

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