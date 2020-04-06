В Україні почали транслювати уроки для учнів середньої та старшої школи

В Україні у понеділок, 6 квітня, стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". У рамках проєкту відбувається трансляція шкільних уроків на 14 телеканалах, медіаресурсах, а також на Youtube-каналі міністерства освіти України, передає пресслужба МОН.

Проєкт розрахований на учнів від 5 до 11 класу. Уроки транслюватимуть з понеділка по п'ятницю починаючи з 10 години ранку. Трансляції відбуватимуться до кінця карантину, наразі це 24 квітня.

"Публікуватимуться вони (уроки. - Ред.) за розкладом - один за одним, щоб можна було краще структурувати заняття. Під кожним відео учень також може знайти рекомендоване домашнє завдання на закріплення теми", - уточнили у міністерстві.

У межах проєкту транслюватимуть уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

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Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі у Києві. У відеозаняттях беруть участь українські ведучі, музиканти, актори та спортсмени. До організації проєкту були залучені громадська спілка "Освіторія" та 40 педагогів.

Через епідемію нового коронавірусу в березні у всіх українських школах запровадили карантин - за рішенням уряду, навчальні заклади не працюватимуть щонайменше до 24 квітня. Крім того, в понеділок по всій країні почали діяти жорсткі обмеження на пересування людей та запроваджений масковий режим для громадських місць.

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