Відкриття шкіл у Німеччині під час COVID-19: "Школярі не піддослідні кролики"

Рекомендацію уряду ФРН знову відкрити школи учениця реальної школи (Realschule - один з видів середньої школи в Німеччині, - Ред.) Елєа Маршолек (Elea Marschollek) вважає "безвідповідальною". Вона була "шокована", коли дізналася, що вже з 23 квітня їй треба знову відвідувати навчальний заклад, розповідає 15-річна школярка з Ліппштадта у розмові з DW. Через пандемію COVID-19 усі школи в Німеччині були закриті місяць. Зараз же уряди федеральних земель, які відають питаннями шкільної освіти, вирішили поступово повертати школярів до навчання. Припис федерального уряду щодо цього передбачає поступове відкриття шкіл з 4 травня. Першими мають відновити навчання ті школярі, які мають нині складати випускні іспити. Однак у деяких федеральних землях школи вирішили відкрити ще раніше.

Серед них і земля Північний Рейн-Вестфалія, в одній зі шкіл якої Елєа Маршолек цього року здаватиме випускні. Тож уже днями десятикласниця має повертатися до школи, щоб готуватися до них. І це при тому, що в Північному Рейні-Вестфалії зафіксовано значно більше випадків зараження коронавірусом, ніж у середньому по Німеччині. Це настільки роздратувало дівчину, що вона надіслала повідомлення у соціальних мережах прем'єр-міністру своєї федеральної землі. "Ми - майбутній електорат і не забудемо, кому наше здоров'я до одного місця", - написала вона серед іншого у своєму довгому повідомленні.

Елєа Маршолек, 10-класниця з Північного Рейну-Вестфалії

"Повна катастрофа"

Елєа з розумінням ставиться до нинішньої ситуації, хоч сама і не має великого страху перед коронавірусом. Проте її брат зараз вчиться на доглядальника за літніми людьми. "Якщо я зараз заражуся в школі, а він принесе вірус у будинок для літніх людей, це буде повною катастрофою", - пояснює дівчина.

Щоб такого не сталося, влада усіх федеральних земель розробила гігієнічні правила для шкіл. При цьому земельні урядовці дотримувалися вказівок кількох наукових установ, які виступали за відкриття шкіл. Згідно з цими приписами, класні кімнати мають бути переобладнані: між партами учнів мають забезпечити дистанцію в півтора метра. Крім того, мають бути забезпечені умови для миття та дезінфекції рук. "Я знаю, як виглядають туалети в школі, де навчається моя донька. Вона ходить у туалет, тільки коли дуже треба", - з помітним роздратуванням коменту ці заходи Сюзанне Гаузер (Susanne Hauser).

Сюзанне Гаузер

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53-річна жінка радше б заборонила своїй доньці ходити до школи. Для випускників гімназій, які готуються до здобуття атестату зрілості, у Північному Рейні-Вестфалії присутність для підготовки до іспитів добровільна, на відміну від вимог до десятих класів (у німецькій системі середньої освіти з атестатом десятого класу можна або продовжити навчання в гімназії, або вступити до закладу профосвіти, - Ред.). "Однак моя донька опинилась перед непростим вибором. З одного боку, вона не хоче нічого пропустити, а з іншого, - що їй від того атестату зрілості, якщо в неї не стане матері", - каже жінка.

Пацієнти з груп ризику знервовані

У Сюзанне Гаузер астма та емфізема легень, тобто вона належить до людей з групи ризику. Навіть за звичайної застуди вона лежить пластом, розповідає співробітниця юридичної фірми. "Ми весь час дотримувалися правила "залишайся вдома", а зараз все знову відкривається? Це трохи забагато", - вважає вона. Жінка не розуміє, чому зараз все було вирішено так поспішно, та ще й щодо того, що стосується дітей.

У Саксонії школярі мусять бути в масках, в Північному Рейні-Вестфалії поки такого обов'язку немає

Схожої думки дотримується і Ральф Радке (Ralf Radke). Бізнес-консультанту та почесному очільнику батьківського комітету інтегрованих шкіл землі Північний Рейн-Вестфалія за той місяць, коли школи були закриті через карантин, практично не надходило звернень від занепокоєних батьків. Однак ситуація різко змінилася після рішення влади знову відкрити школи та провести іспити для випускних класів: "Зараз нас буквально штурмують безпорадні та перелякані батьки".

Деякі батьки просто не хочуть відправляти своїх дітей до школи. Та й фокусування на іспитах Радке вважає хибним. "Якщо все піде добре, то політики пізніше зможуть сказати, що навіть у складні часи дотримувалися стандартів якості", - каже очільник земельного батьківського комітету. Крім того, він вважає великими зусилля, витрачені на підготовку до іспитів через ситуацію з коронавірусом. Якщо невдовзі до навчання дозволять повернутися й учням інших класів, додає Радке, то проведення для них змістовних занять перед літніми канікулами вже не видається можливим.

Ральф Радке

Відстрочені через коронавірус мрії

Не лише батьки, а й учні висловлюють своє розчарування. Наскільки воно велике, можна побачити в інтернеті: тисячі школярів під хештегами #schulboykott #schulboykottNRW висловлюють своє невдоволення. Поряд зі страхом заразитися ідеться також про умови проведення іспитів. А вони під час епідемії COVID-19 - складні. Тому багато учнів закликають замість іспитів вирахувати їхню середню оцінку, базуючись на поточних результатах. До школи ж можуть іти ті, хто добровільно хоче покращити свій бал.

Елєа Маршолек поки не долучалася до бойкоту. Проте й вона побоюється, що через коронавірус не зможе належним чином підготуватися до іспитів та отримати необхідну оцінку, щоб мати змогу вступити до гімназії. Тож коронавірус може щонайменше відстрочити втілення її мрії про навчання у Великобританії після здобуття атестату зрілості на рівні гімназії.

Зараз вона більше занепокоєна через найближчий четвер. Від керівництва своєї школи вона отримала електронний лист з конкретною інформацією лише на початку тижня: у неї заняття відбуватимуться лише з частиною учнів її класу - загалом 13 учнів. Але вона почувається покинутою наодинці зі своїми сумнівами з боку політиків. У тому числі й через те, що досі не оприлюднені довгострокові плани щодо відкриття шкіл. "Між тим у мене складається враження, що з нами, школярами, хочуть поекспериментувати. Але ж ми не піддослідні кролики".