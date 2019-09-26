 ″Український скандал″ в США: Хантер Байден залишає раду директорів китайської компанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Український скандал" в США: Хантер Байден залишає раду директорів китайської компанії

Син Джо Байдена іде з китайської компанії, аби уникнути конфлікт інтересів через батька. Він також пояснив, чим саме займався в українській компанії Burisma.

Джо і Хантер Байдени

Джо і Хантер Байдени

Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, йде з ради директорів великої китайської компанії BHR. Як заявив у неділю, 13 жовтня, адвокат Джордж Месайрес, Хантер Байден "займався бізнесом самостійно і незалежно", однак 31 жовтня залишить пост керівника BHR, щоб уникнути конфлікту інтересів у разі, якщо його батька оберуть президентом в 2020 році. За словами Месайреса, оприлюдненими інформаційним агентством Bloomberg, Хантер не обговорював своє рішення з Джо Байденом.

DW.COM

У поширеній заяві адвокат нагадав, що у квітні 2019 року Хантер Байден після п'яти років роботи припинив співпрацю з українською нафтогазовою компанією Burisma Holdings. "Незважаючи на ретельні розслідування, правоохоронні органи ні в США, ні за кордоном жодного разу не заявляли, що Хантер був причетним до якихось правопорушень за п'ять років роботи (у Burisma Holdings. - Ред.)", - сказав Месайрес.

Згідно з заявою, на момент залучення до наглядової ради Burisma Хатер Байден співробітничав із американською юридичною компанією Boies Schiller Flexner LLP та працював над ініціативами компанії у галузі корпоративних реформ. Байден, зокрема, радив Boies Schiller залучити консалтингову фірму Nardello & Co., аби оцінити корпоративну "структуру та управлінські практики" Burisma.

Президент США Дональд Трамп звинувачує Джо Байдена у тому, що він перешкоджає розслідуванню щодо української компанії, пов'язаної з Хантером Байденом.

Згідно з опитуваннями, Джо Байден має сприятливі шанси стати офіційним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським про можливе розслідування щодо обох Байденів викликала гостру критику в США, конгресмени-демократи почали підготовку до імпічменту Трампа.

Дивитись відео 01:06

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)  

Також за темою

USA UN-Generalversammlung Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

Дональд Трамп не шантажував мене під час дзвінка - Володимир Зеленський 10.10.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом питання збройної допомоги США не піднімалося.

USA Wahlkampf Joe Biden, Demokratische Partei

Джо Байден уперше закликав до імпічменту Дональда Трампа 10.10.2019

Потенційний кандидат в президенти від демократів Джо Байден закликав висловити імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу.

USA Washington Weißes Haus mit Stop-Schild

Білий дім відмовився співпрацювати з Конгресом США щодо "українського скандалу" 09.10.2019

Демократи порушують громадянські свободи і принцип поділу влади, заявили в Білому домі. Раніше конгресмени просили у його адміністрації документи для розслідування щодо розмови Трампа і Зеленського.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський фотографується зі своїми прихильниками, 20 травня 2019 року

Пріоритет бажань більшості та презумпція невинуватості

Слова Зеленського про те, що бандит - на кого вкажуть люди, можуть закласти небезпечний тренд, вважає Лариса Денисенко.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  