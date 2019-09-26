"Український скандал" в США: Хантер Байден залишає раду директорів китайської компанії

Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, йде з ради директорів великої китайської компанії BHR. Як заявив у неділю, 13 жовтня, адвокат Джордж Месайрес, Хантер Байден "займався бізнесом самостійно і незалежно", однак 31 жовтня залишить пост керівника BHR, щоб уникнути конфлікту інтересів у разі, якщо його батька оберуть президентом в 2020 році. За словами Месайреса, оприлюдненими інформаційним агентством Bloomberg, Хантер не обговорював своє рішення з Джо Байденом.

У поширеній заяві адвокат нагадав, що у квітні 2019 року Хантер Байден після п'яти років роботи припинив співпрацю з українською нафтогазовою компанією Burisma Holdings. "Незважаючи на ретельні розслідування, правоохоронні органи ні в США, ні за кордоном жодного разу не заявляли, що Хантер був причетним до якихось правопорушень за п'ять років роботи (у Burisma Holdings. - Ред.)", - сказав Месайрес.

Згідно з заявою, на момент залучення до наглядової ради Burisma Хатер Байден співробітничав із американською юридичною компанією Boies Schiller Flexner LLP та працював над ініціативами компанії у галузі корпоративних реформ. Байден, зокрема, радив Boies Schiller залучити консалтингову фірму Nardello & Co., аби оцінити корпоративну "структуру та управлінські практики" Burisma.

Президент США Дональд Трамп звинувачує Джо Байдена у тому, що він перешкоджає розслідуванню щодо української компанії, пов'язаної з Хантером Байденом.

Згідно з опитуваннями, Джо Байден має сприятливі шанси стати офіційним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським про можливе розслідування щодо обох Байденів викликала гостру критику в США, конгресмени-демократи почали підготовку до імпічменту Трампа.