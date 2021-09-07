Українське кіно

Держкіно очолила заступниця голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Досвідом Марини Кудерчук у сфері кіно є робота в кіноконцертному залі в Запоріжжі. Однак вона заявила, що проводила там "досить багато прем'єр українських фільмів і запрошували кінематографістів".