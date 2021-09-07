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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українське кіно". Українське кіно – кінематограф та кіноіндустрія України.
Українське кіно є також частиною світового кіномистецтва. Серед найвідоміших українських режисерів - Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе, Сергій Паранджанов, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На 78-му Венеційському кінофестивалі Україна представлена одразу кількома фільмами. "Відблиск" Валентина Васяновича увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за "Золотого лева". "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша - у конкурсній програмі "Горизонти". А французький режисер Луп Бюро продемонстрував свою документалку "Траншеї", зняту в окопах Донбасу…
Були доярками - стали акторами. Замість колгоспу у селі Ніжиловичі на Київщині побудували кіностудію просто неба. Тут зведені бутафорні вулиці, міста й села. На цьому тлі знімають відомі українські фільми й серіали, а місцеві жителі залюбки долучаються до зйомок у масових сценах.
Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Україну на Каннському кінофестивалі представляє стрічка "Додому" молодого режисера Нарімана Алієва. Він розповів DW про те, як його дебют у повному метрі став учасником конкурсу "Особливий погляд" у Каннах.
Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Ален Делон - серед зіркових гостей 72-го кінофестивалю в Каннах. У його конкурсі представлені й українські фільми. Десять головних фактів про цьогорічний кінофест - у добірці DW.