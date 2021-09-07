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Українське кіно

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українське кіно". Українське кіно – кінематограф та кіноіндустрія України.

Українське кіно є також частиною світового кіномистецтва. Серед найвідоміших українських режисерів - Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе, Сергій Паранджанов, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Окопи війни на Донбасі показали на Венеційському кінофестивалі (07.09.2021) 07.09.2021

На 78-му Венеційському кінофестивалі Україна представлена одразу кількома фільмами. "Відблиск" Валентина Васяновича увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за "Золотого лева". "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша - у конкурсній програмі "Горизонти". А французький режисер Луп Бюро продемонстрував свою документалку "Траншеї", зняту в окопах Донбасу…
Які фільми змагатимуться за Золотого лева у Венеції (фотогалерея)

Які фільми змагатимуться за "Золотого лева" у Венеції (фотогалерея) 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.

Український Голлівуд на місці колгоспу: як живе кіностудія в селі на Київщині (31.03.2021) 31.03.2021

Були доярками - стали акторами. Замість колгоспу у селі Ніжиловичі на Київщині побудували кіностудію просто неба. Тут зведені бутафорні вулиці, міста й села. На цьому тлі знімають відомі українські фільми й серіали, а місцеві жителі залюбки долучаються до зйомок у масових сценах.

Дуже амбітне кіно - кінокритики про український фільм на Берлінале

"Дуже амбітне кіно" - кінокритики про український фільм на Берлінале 10.03.2021

У рамках фекстивалю Берлінале пройшов тиждень показів фільмів для кіноспільноти. Фільм "Стоп-Земля" не взяв нагород, але отримав схвальні відгуки кінокритиків.
Фільм Сенцова Носоріг отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко

Фільм Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко 09.07.2020

Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Українська стрічка про війну і життя на Донбасі: прем'єра у Берліні

Українська стрічка про війну і життя на Донбасі: прем'єра у Берліні 28.02.2020

Серед розбомблених будинків і мінних полів під Донецьком багатодітна родина намагається жити нормальним життям. Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" демонструє, наскільки це важко.
Українська - лише для комедій: в уряді відреагували на російську мову в серіалах 1+1

Українська - лише для комедій: в уряді відреагували на російську мову в серіалах "1+1" 06.02.2020

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба вважає зверхньою позицію продюсерки "1+1", яка сказала, що "мелодрами українською мовою звучать гірше, ніж комедії".

Держкіно очолила заступниця голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Держкіно очолила заступниця голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук 29.01.2020

Досвідом Марини Кудерчук у сфері кіно є робота в кіноконцертному залі в Запоріжжі. Однак вона заявила, що проводила там "досить багато прем'єр українських фільмів і запрошували кінематографістів".
Кураторка кінофестивалю в Брюсселі: Українському кіно є що сказати

Кураторка кінофестивалю в Брюсселі: Українському кіно є що сказати 28.01.2020

У Брюсселі завершився третій фестиваль кіно зі Східної Європи Bridges. Його кураторка Жюльєт Дюре поділилася з DW думками про стан кінематографу в Україні, Білорусі та Грузії.

Україна в Каннах: повнометражний дебют кримськотатарського режисера Нарімана Алієва

Україна в Каннах: повнометражний дебют кримськотатарського режисера Нарімана Алієва 22.05.2019

Україну на Каннському кінофестивалі представляє стрічка "Додому" молодого режисера Нарімана Алієва. Він розповів DW про те, як його дебют у повному метрі став учасником конкурсу "Особливий погляд" у Каннах.
У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль 14.05.2019

Стрічкою "Мертві не вмирають" Джима Джармуша стартував на Лазуровому узбережжі Франції Каннський кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" цього року побореться 21 фільм.
Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю

Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю 14.05.2019

Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Ален Делон - серед зіркових гостей 72-го кінофестивалю в Каннах. У його конкурсі представлені й українські фільми. Десять головних фактів про цьогорічний кінофест - у добірці DW.
Реакція німців на Кіру Муратову: Цей фільм наче про моє життя

Реакція німців на Кіру Муратову: "Цей фільм наче про моє життя" 16.11.2018

Колоритні злодії, змучені робітники, епатажні диваки - персонажі фільмів українських режисерів дивують і вражають німецьку публіку. Фільми Кіри Муратової, які показали в Бонні, для багатьох стали справжнім відкриттям.
На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів

На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів 06.11.2018

У програму фестивалю східноєвропейського кіно у Коттбусі увійшли понад 20 фільмів з України. А німецький документаліст Крістоф Ґереґа представить стрічку про трьох українських народних депутатів.
Стус: стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани?

"Стус": стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани? 13.08.2018

Ще на етапі зйомок стрічка про поета-дисидента Василя Стуса опинилась в епіцентрі політичного скандалу. Чи може Держкіно не допустити її до показу?
Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса

Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса 13.08.2018

Адвокат Віктора Медведчука пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу фільму про Стуса, якщо стрічка міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта.

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