 Українська поліція шукає ще одного підозрюваного у нападі на Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

Українська поліція шукає ще одного підозрюваного у нападі на Гандзюк

Глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк може бути іще один підозрюваний, та попросив журналістів допомоги визначити його особу.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявляє про ймовірну наявність іще одного підозрюваного в справі про замах на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк. "Сьогодні вранці я отримав постанову слідчого про надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування (...) І хочу, щоб нам громадяни журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у справі", - сказав Князєв на брифінгу у вівторок, 7 серпня, у Києві.

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Він зазначив, що поліція отримала відповідний матеріал "про підозру одному з невідомих громадян". Журналістам на брифінгу продемонстрували відео, на якому зображений можливий майбутній підозрюваний, передає кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою співробітницю міськради Катерину Гандзюк поблизу її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до медзакладу Києва.

Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була "хуліганство", потім правоохоронці перекваліфікували її на "заподіяння тяжких тілесних ушкоджень", а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на "замах на вбивство з особливою жорстокістю".

3 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що напад на Гандзюк розслідуватиме Служба безпеки України. Того самого дня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що співробітники Національної поліції затримали поки що єдиного підозрюваного в замаху на Гандзюк.

6 серпня член колегії МВС України, нардеп від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний був раніше судимий за крадіжку і незаконне поводження зі зброєю і є членом одного зі злочинних угруповань Херсонщини. За словами Геращенка, мотивом злочину могла бути критика з боку Гандзюк "на адресу чиновників і окремих осіб".

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