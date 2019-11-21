 Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.11.2019

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Політика й суспільство

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео)

Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу і перейти на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову?

Навчання українських військовослужбовців поблизу Житомира (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Навчання українських військовослужбовців поблизу Житомира

У майбутньому Збройні сили України можуть стати повністю професійними, а обов’язковий призов на строкову службу скасують. Такі плани нещодавно озвучив міністр оборони Андрій Завгороднюк. Ці зміни він назвав позицією держави і особистою метою. Втім, поки конкретних механізмів її реалізації немає. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія наводить один із варіантів реформи. Про це, а також які ризики і шанси відміни призову і коли перестануть вручати повістки - дивіться в репортажі DW:

 

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