Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео)

У майбутньому Збройні сили України можуть стати повністю професійними, а обов’язковий призов на строкову службу скасують. Такі плани нещодавно озвучив міністр оборони Андрій Завгороднюк. Ці зміни він назвав позицією держави і особистою метою. Втім, поки конкретних механізмів її реалізації немає. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія наводить один із варіантів реформи. Про це, а також які ризики і шанси відміни призову і коли перестануть вручати повістки - дивіться в репортажі DW: