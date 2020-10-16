 Україна і Туреччина уклали низку угод про військову співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

Україна і Туреччина уклали низку угод про військову співпрацю

Представники урядів України та Туреччини під час візиту Володимира Зеленського до Стамбула підписали декілька угод про військове співробітництво.

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві в лютому 2020 року

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві в лютому 2020 року

Представники урядів України і Туреччини підписали низку угод, які допоможуть двом країнам поглибити співробітництво у військовій сфері. Про це в п'ятницю, 16 жовтня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на спільній пресконференції заявив його український колега Володимир Зеленський.

"Сьогодні підписано рамкову військову угоду між урядами України і Туреччини і меморандум між нашими міністерствами оборони. Це відкриває нам можливості для військового і військово-технічного співробітництва", - заявив Зеленський, цитує агентство "Українські новини".

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Зеленський хоче заробляти на дронах

Рамкову угоду між урядами двох країн підписали міністр оборони України Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. Також Таран підписав Меморандум про наміри між українським оборонним відомством та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки із його головою Ісмаїлом Деміром. Цей документ містить намір здійснити проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотників та турбінних двигунів, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

Під час спілкування з турецьким інформаційним агентством Demiroren Зеленський розповів, що, на його думку, Україна і Туреччина могли б спільно багато заробити у сфері літакобудування та виробництва безпілотних літальних апаратів. Він не виключив створення спільного підприємства з цією метою. "Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямі, і ми купуємо цю продукцію. Україна, у свою чергу, виробляє двигуни для безпілотників. Тому запуск спільного підприємства - природний крок", - пояснив Зеленський, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Ердоган підтримує Кримську платформу Зеленського

Своєю чергою Ердоган згадав, що, окрім сфери безпеки, Туреччина і Україна домовилися співпрацювати щодо екстрадиції злочинців та боротьби з терористичними організаціями.

Окремо турецький президент згадав про підтримку України у питанні анексованого Росією Криму. За його словами, Туреччина ніколи не визнає анексії півострова, а також готова й далі підтримувати кримських татар, що зазнають репресій від російської влади Криму. "Зараз триває робота з реалізації проектів будівництва житла для наших братів кримських татар і будівництва в Києві мечеті", - зазначив він.

Також у спільній заяві двох президентів Туреччина привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, яка була ініційована Україною. Зеленський і Ердоган домовилися й далі координувати зусилля для захисту прав людини у анексованому Криму, а також для звільнення усіх незаконно ув'язнених українців.

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