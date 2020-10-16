Україна і Туреччина уклали низку угод про військову співпрацю

Представники урядів України і Туреччини підписали низку угод, які допоможуть двом країнам поглибити співробітництво у військовій сфері. Про це в п'ятницю, 16 жовтня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на спільній пресконференції заявив його український колега Володимир Зеленський.

"Сьогодні підписано рамкову військову угоду між урядами України і Туреччини і меморандум між нашими міністерствами оборони. Це відкриває нам можливості для військового і військово-технічного співробітництва", - заявив Зеленський, цитує агентство "Українські новини".

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Зеленський хоче заробляти на дронах

Рамкову угоду між урядами двох країн підписали міністр оборони України Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. Також Таран підписав Меморандум про наміри між українським оборонним відомством та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки із його головою Ісмаїлом Деміром. Цей документ містить намір здійснити проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотників та турбінних двигунів, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

Під час спілкування з турецьким інформаційним агентством Demiroren Зеленський розповів, що, на його думку, Україна і Туреччина могли б спільно багато заробити у сфері літакобудування та виробництва безпілотних літальних апаратів. Він не виключив створення спільного підприємства з цією метою. "Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямі, і ми купуємо цю продукцію. Україна, у свою чергу, виробляє двигуни для безпілотників. Тому запуск спільного підприємства - природний крок", - пояснив Зеленський, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Ердоган підтримує Кримську платформу Зеленського

Своєю чергою Ердоган згадав, що, окрім сфери безпеки, Туреччина і Україна домовилися співпрацювати щодо екстрадиції злочинців та боротьби з терористичними організаціями.

Окремо турецький президент згадав про підтримку України у питанні анексованого Росією Криму. За його словами, Туреччина ніколи не визнає анексії півострова, а також готова й далі підтримувати кримських татар, що зазнають репресій від російської влади Криму. "Зараз триває робота з реалізації проектів будівництва житла для наших братів кримських татар і будівництва в Києві мечеті", - зазначив він.

Також у спільній заяві двох президентів Туреччина привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, яка була ініційована Україною. Зеленський і Ердоган домовилися й далі координувати зусилля для захисту прав людини у анексованому Криму, а також для звільнення усіх незаконно ув'язнених українців.