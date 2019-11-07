Україна ініціює зміни угоди про асоціацію з ЄС

Україна має намір підняти перед Європейським Союзом питання про перегляд угоди про асоціацію, яку сторони підписали у 2014 році. Про це заявив віцепрем'єр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба у Києві під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Обережний підхід"

Разом з тим офіційний Київ воліє називати процес внесення змін словом "модернізація". "Ми дуже обережно, на рівні нейрохірургії, приводимо угоду у відповідність до реальності… Ми не хочемо розібрати угоду на деталі, а потім її знову складати, бо це надзвичайно складний процес з точки зору політичних ризиків. Ми будемо точково підходити по проблемних питань і їх вирішувати", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання DW. Він впевнений, що такий "точковий" підхід підтримають і європейські партнери.

Дмитро Кулеба обіцяє "обережно модернізувати" угоду з ЄС

Українська сторона воліє "обережно" переглянути як політичну, так і економічну частину угоди. Зокрема, за словами Дмитра Кулеби, у політичній частині Київ запропонує ЄС підписати нове доповнення до угоди про Асоціацію у сфері юстиції. Там йтиметься про захист персональних даних, боротьбу з корупцією, про відмивання коштів та перетин кордону. Це, на переконання України, повинно спростити вихід українських виробників на ринок ЄС. "Оскільки світ змінюється, ринки змінюються, процеси дуже швидкі і положення угоди повинні бути актуалізовані. Ми над цим працюємо", - додав Дмитро Кулеба.

Переговори розпочнуться у середині листопада

Не виключають в Україні, що наполягатимуть і на ревізії економічної складової угоди про асоціацію з ЄС. Адже зараз з Євросоюзом працюють 14 тисяч українських компаній. Здебільшого це аграрні підприємства, які експортують на європейський ринок сільгосппродукцію та сировину. І на даний момент темпи зростання українського експорту в ЄС поступово гальмуються, а це означає, що можливості такого експорту поступово досягають своєї "проміжної стелі". Виходом із ситуації є розширення товарного асортименту українського експорту до ЄС.

За словами торгового представника України Тараса Качки, безмитні квоти, передбачені угодою про асоціацію з ЄС, українські виробники заповнюють дуже швидко. Зокрема, ще влітку Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС за дев'ятьма групами товарів: меду, цукру, круп і борошна, обробленого крохмалю, оброблених томатів, виноградному і яблучному сокам, пшениці, кукурудзі і вершковому маслу. Хоча безмитними квотами торгівля з ЄС не обмежується, однак це хороший стимул для українських виробників для виходу на європейський ринок. Саме тому 18-19 листопада Україна та ЄС проведуть у Брюсселі засідання Комітету асоціації Україна-ЄС для обговорення всіх аспектів торгівлі та можливих змін до угоди про асоціацію.

Тарас Качка: Засідання 18-19 листопада у Брюсселі - перша нагода підняти це питання

Відповідаючи на запитання DW стосовно можливого перегляду квот для України під час цього засідання, Тарас Качка зауважив, що насправді жодна квота не зупиняє експорту до ЄС. "Ми продаємо більше, ніж ці квоти передбачають. Єдина проблема - це м'ясо птиці і, можливо, томатна паста, де є чутливий вплив мита поза квотою на можливості експортування", - зазначив торговий представник України. При цьому він також ухилився від відповіді на запитання, перегляд яких пунктів угоди про асоціацію планує ініціювати Україна."На Комітеті асоціації Україна-ЄС у торговельному складі у нас буде перша нагода обговорити це питання. Думаю, що більше можна буде сказати після засідання комітету", - пообіцяв Качка.

Квоти орієнтуються на застарілі показники

Експертка німецько-українського проекту "Агроторгівля України" Марічка Дідух вважає, що перегляд угоди про асоціацію з ЄС нині на часі, оскільки від моменту початку переговорів про підписання цієї угоди до цього часу умови торгівлі суттєво змінилися і українські виробники готові інтенсифікувати свою торгівлю на європейських ринках. "В основі угоди лежать потенційні економічні показники та об'єми торгівлі, зокрема агропродукцією, ще на основі статистики 2006-2008 років. Наразі закладені прогнозні показники не відповідають дійсності. Зараз по деяким товарам ми повністю вичерпуємо квоти і це потрібно переглядати, бо потенціал є і ми можемо експортувати більше", - каже Дідух. Вона вказує, що її проект підготував відповідні статистичні дані переговорній групі на засідання Комітету асоціації Україна - ЄС.