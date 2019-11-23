Україна та МВФ домовилися про нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередньо домовилися про нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів. Про це у суботу ввечері, 7 грудня, повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає пресслужба Фонду.

Того ж дня вона провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яку назвала "дуже конструктивною".

За словами Георгієвої, вона "високо оцінила Зеленського за вражаючий прогрес, який він та його уряд домоглися за останні кілька місяців у просуванні реформ" та "запевнила президента у готовності МВФ підтримати план української влади для підтримки макроекономічної стабільності й підвищення рівня економіки".

Володимир Зеленський також назвав телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ "дуже конструктивною".

"Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", - наводить заяву президента України його пресслужба.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав досягнуту угоду "маркером довіри до країни", а міністерка фінансів Оксана Маркарова "сигналом для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання".

Як зазначили у МВФ, досягнуту попередню угоду з Україною ще мають затвердити у керівництві Фонду.

Питання в "Приватбанку"

Нагадаємо, місія МВФ, яка працювала в Україні з 14 до 22 листопада, не змогла домовитися з українською владою про початок співпраці за новою кредитною програмою.

Наприкінці жовтня видання The Wall Street Journal повідомляло, що МВФ начебто затримує виділення Україні кредиту через стурбованість, що президент України Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які, за цими даними, були виведені з українських банків, зокрема з "Приватбанку".

Раніше президент України Володимир Зеленський запевняв, що у конфлікті між "Приватбанком" та його колишніми власниками, зокрема Ігорем Коломойським, він "захищатиме тільки державу, тільки громадян". Український президент заявив, що його не цікавлять "ігри колишніх власників у судах" і що він "не збирається бути на їхньому боці".