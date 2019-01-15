 Україна стрімко втрачає робочу силу: причини і наслідки (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 18.01.2019

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Україна стрімко втрачає робочу силу: причини і наслідки (відео)

У 2019 році Україна стане лідером з втрати трудових ресурсів. Такий прогноз міжнародних експертів. Чим пояснюють такі рекордні темпи скорочення працездатного населення, і які це матиме наслідки для України?

Заробітчани залишаються одними з головних постачальників валюти в Україну

Заробітчани залишаються одними з головних постачальників валюти в Україну

Цього року Україна стане лідером за темпами втрати трудових ресурсів. Такий невтішний прогноз нещодавно оприлюднила міжнародна консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers. За даними аналітиків, з-поміж європейських країн, які у 2019-му так само потерпатимуть від цієї проблеми, найближчі сусіди України - Румунія, Угорщина, Молдова, Росія та Білорусь. 

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Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Через безвіз та війну на Донбасі дедалі більше українців обирають для заробітків не Росію, а Європу, зокрема Польщу. Про життя на дві країни - репортаж DW з Волині. (09.01.2019)  

Антон Подільчак: Україна не може стягувати податки з тих, хто їх заплатив за кордоном

Кілька мільйонів українців заробляють гроші за кордоном. У яких випадках вони мають сплачувати на них податки в Україні, а в яких - ні? DW розпитала львівського юриста Антона Подільчака. (29.11.2018)  

На що витрачають свої гроші українські заробітчани

Нерухомість, ремонти і освіта дітей - типові інвестиції українців, які поїхали на заробітки за кордон. Утім, тренди поступово міняються. (23.11.2018)  

Польський бізнес готовий боротися за українських працівників

Плани Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку української робочої сили та готовий боротися за неї. Нині вже в кожній п'ятій польській фірмі працюють українці. (31.10.2018)  

Литва та українські заробітчани: криза ідентичності

Дедалі більше литовців залишають свою країну, щоб за вищі зарплати працювати в інших країнах ЄС. На їх місце прибувають українці та білоруси. Як виглядатиме Литва завтра? (24.09.2018)  

Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео)

З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так. (09.11.2018)  

Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео)

У Німеччині нестача робочих рук. Уряд розробляє закон, щоб спростити приїзд іноземних спеціалістів. У яких містах та регіонах ФРН легше знайти роботу і де більш-менш доступні ціни на оренду житла? (30.08.2018)  

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Прогноз рекордної втрати робочої сили в Україні: причини і наслідки (17.01.2019) 17.01.2019

У 2019 році Україна стане лідером з втрати трудових ресурсів. Такий прогноз міжнародних експертів. Чим пояснюють такі рекордні темпи скорочення працездатного населення, і які це матиме наслідки для України?