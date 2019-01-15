Україна стрімко втрачає робочу силу: причини і наслідки (відео)

У 2019 році Україна стане лідером з втрати трудових ресурсів. Такий прогноз міжнародних експертів. Чим пояснюють такі рекордні темпи скорочення працездатного населення, і які це матиме наслідки для України?
Цього року Україна стане лідером за темпами втрати трудових ресурсів. Такий невтішний прогноз нещодавно оприлюднила міжнародна консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers. За даними аналітиків, з-поміж європейських країн, які у 2019-му так само потерпатимуть від цієї проблеми, найближчі сусіди України - Румунія, Угорщина, Молдова, Росія та Білорусь.
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