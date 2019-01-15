Україна стрімко втрачає робочу силу: причини і наслідки (відео)

Цього року Україна стане лідером за темпами втрати трудових ресурсів. Такий невтішний прогноз нещодавно оприлюднила міжнародна консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers. За даними аналітиків, з-поміж європейських країн, які у 2019-му так само потерпатимуть від цієї проблеми, найближчі сусіди України - Румунія, Угорщина, Молдова, Росія та Білорусь.