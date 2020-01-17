 Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття корупції

Упродовж 2019 року Україна опустилася на шість сходинок у світовому "Індексі сприйняття корупції", втративши два бали. Торік країна посіла 126-те місце із 180 країн.

Корупція

В Україні індекс сприйняття корупції в держсекторі погіршився, кажуть у TI

В Україні істотно погіршилася ситуація зі сприйняттям корупції. Про це свідчить оприлюднений у четвер, 23 січня, світовий "Індекс сприйняття корупції" за 2019 рік (Corruption Perceptions Index 2019). Дослідження опубліковано міжнародною неприбутковою антикорупційною організацією Transparency International (TI).

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Під час роботи над індексом сама TI не проводила власних опитувань, а спиралася на оцінки і дослідження авторитетних міжнародних організацій.

Згідно з рейтингом, 2019 року Україна отримала 30 балів і посіла 126-те місце серед 180 країн та територій. Нинішній результат - певний регрес, порівняно з 2018 роком. Тоді Україна посідала з 32 балами 120-те місце серед 180 країн і територій.

Таким чином 2019 року Україна опинилася в індексі в нижній третині цього рейтингу та ділить це місце з такими країнами як Азербайджан, Джибуті й Киргизстан.

DW.COM

В Україні багато говорять про необхідність саджати корупціонерів за ґрати. Однак ще важливішим є закриття лазівок для корупції та зміна сприйняття у суспільстві, що корупція може іноді й допомагати, вказують експерти. (30.05.2018)

Хоча в останні роки Україна покращує позиції у світовому індексі сприйняття корупції, українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів рейтингу. (29.01.2019)

Україна на два бали покращила свій імідж в індексі сприйняття корупції Transparency International. Після Революції гідності очікування були більшими, зауважив у розмові з DW директор TI Україна Андрій Боровик. (29.01.2019)

Як і роком раніше, в актуальному "Індексі сприйняття корупції" Україна оцінена як найкорумпованіша країна Європи. Гірша ситуація лише в Росії - 28 балів і 137-ме місце. Сусідня з Україною Молдова посіла 120-місце з 32 балами, а Білорусь з 45 балами опинилася на 66-му місці. Західні сусіди України - Польща, Словаччина та Угорщина - отримали 58, 50 та 44 бали відповідно.

Фактично за кількістю балів Україна опустилася до показника 2017 року - так само 30 балів, але тоді це означало 130-те місце.

Найменш корумпованими країнами, згідно з "Індексом сприйняття корупції" від Transparency International, є Данія (87 балів), Нова Зеландія (87) та Фінляндія (86). Тоді як найбільш корумпованими названо Сомалі (9 балів), Південний Судан (12) та Сирію (13).

Події 2017 і 2018 років - головні чинники регресу

Як пояснив у коментарі DW юридичний радник українського офісу Transparency International Олександр Калітенко, нинішній регрес України у Індексі зумовлений почасти тим, що він дещо повільно відображає фактичні зміни в галузі боротьби з корупцією. За його словами, цей рейтинг країн "враховує дослідження за останні два роки". "А ми знаємо, що в 2017 та 2018 роках відбувалося фактично згортання процесу боротьби з корупцією", - наголосив Калітенко.

Крім того, він зауважив, що даний індекс відображає виключно сприйняття корупції в державному секторі, а не саму корупцію, адже її справжні обсяги точно визначити практично неможливо. Крім того, індекс "жодним чином не враховує побутову корупцію - в лікарнях, школах, університетах тощо", додав експерт.

Дивитись відео 01:35

Україна на 131 місці у рейтингу сприйняття корупції (25.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Україна на 131 місці у рейтингу сприйняття корупції (25.01.2017)  

Також за темою

Ukraine Banknoten Geld

Чи допоможуть високі зарплати чиновників побороти корупцію в Україні 17.01.2020

Зарплати українських міністрів, що в десятки разів перевищують середній дохід громадян, обурюють частину громадськості. Уряд хоче таким чином унеможливити корупцію топ-чиновників. Експерти кажуть: зарплата - не панацея.

Ukraine Kiew Oleksandr Novikov Leiter der Nationalen Agentur zur Korruptionsprävention

Перезавантаження НАЗК: що обіцяє новий очільник агентства 15.01.2020

Уряд України призначив нового голову Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова. Західні дипломати й антикорупціонери сподіваються на прорив у боротьбі з хабарництвом.

Ukraine l Plenarsitzung des ukrainischen Parlaments - Iryna Venediktova

У ДБР заявляють про виявлені порушення в роботі бюро 01.01.2020

У роботі ДБР було виявлено "суттєві порушення", які стосуються організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, кадрового та технічного забезпечення, стверджують у бюро.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Китаї

Що відомо про новий коронавірус у Китаї

DW пропонує розглянути факти щодо нового захворювання.  

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з Deutsche Bahn

Deutsche Bahn допоможе в реформуванні "Укрзалізниці"

Мінінфраструктури підписало меморандум з Deutsche Bahn щодо залучення до реформування управління в "Укрзалізниці".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  