Україна не відновить міжнародне авіасполучення влітку - Кулеба
Міжнародного авіасполучення України з іншими державами, як до пандемії коронавірусу, влітку 2020 року не буде. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він анонсував можливе поновлення внутрішніх рейсів в Україні.
Літак Ryanair сідає в Барселоні (фото з архіву)
У зв'язку з пандемією коронавірусу повноцінного міжнародного авіасполучення України з іншими державами влітку 2020 року не буде. Такий прогноз висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 6 травня, в ефірі телеканалу "1+1". Він додав, що влітку уряд "дуже обережно" спробує відновити авіасполучення всередині України.
"Із міжнародним складніше, тому що тут рішення залежать не лише від нас. У декількох країнах Європи, ЄС, які є класичними туристичними напрямами, наразі самі ламають голову над тим, як це все врегулювати, але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення авіасполучення міжнародного не буде... тобто так, як було колись, такого не буде точно", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Кулеба припустив, що міжнародне авіасполучення може почати відновлюватися в вересні. Водночас він нагадав, що деякі фахівці прогнозують восени другу хвилю пандемії COVID-19 у світі.
Наприкінці квітня міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення спеціальних рейсів до України з різних міст світу. Такі рейси організовують для українців, які прагнуть повернутися додому з-за кордону. Після повернення громадяни зобов'язані протягом 14 днів перебувати на карантині.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.