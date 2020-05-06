 Україна не відновить міжнародне авіасполучення влітку - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2020

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Україна не відновить міжнародне авіасполучення влітку - Кулеба

Міжнародного авіасполучення України з іншими державами, як до пандемії коронавірусу, влітку 2020 року не буде. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він анонсував можливе поновлення внутрішніх рейсів в Україні.

Ryanair, Boeing 737, Україна, рейси, авіасполучення

Літак Ryanair сідає в Барселоні (фото з архіву)

У зв'язку з пандемією коронавірусу повноцінного міжнародного авіасполучення України з іншими державами влітку 2020 року не буде. Такий прогноз висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 6 травня, в ефірі телеканалу "1+1". Він додав, що влітку уряд "дуже обережно" спробує відновити авіасполучення всередині України.

"Із міжнародним складніше, тому що тут рішення залежать не лише від нас. У декількох країнах Європи, ЄС, які є класичними туристичними напрямами, наразі самі ламають голову над тим, як це все врегулювати, але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення авіасполучення міжнародного не буде... тобто так, як було колись, такого не буде точно", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кулеба припустив, що міжнародне авіасполучення може почати відновлюватися в вересні. Водночас він нагадав, що деякі фахівці прогнозують восени другу хвилю пандемії COVID-19 у світі.

Україна закрила регулярне міжнародне авіасполучення через пандемію коронавірусу з 17 березня.

Наприкінці квітня міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення спеціальних рейсів до України з різних міст світу. Такі рейси організовують для українців, які прагнуть повернутися додому з-за кордону. Після повернення громадяни зобов'язані протягом 14 днів перебувати на карантині.

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України готовий до перемовин з європейськими країнами, які хочуть офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко на початку травня прогнозував, що тисячі українців зможуть організовано виїхати на сезонні роботи за кордон.

Напередодні літнього сезону відпусток у ЄС триває дискусія про те, коли і яким чином можна поновлювати авіасполучення й організовувати перебування туристів.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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