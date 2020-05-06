Україна не відновить міжнародне авіасполучення влітку - Кулеба

У зв'язку з пандемією коронавірусу повноцінного міжнародного авіасполучення України з іншими державами влітку 2020 року не буде. Такий прогноз висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 6 травня, в ефірі телеканалу "1+1". Він додав, що влітку уряд "дуже обережно" спробує відновити авіасполучення всередині України.

"Із міжнародним складніше, тому що тут рішення залежать не лише від нас. У декількох країнах Європи, ЄС, які є класичними туристичними напрямами, наразі самі ламають голову над тим, як це все врегулювати, але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення авіасполучення міжнародного не буде... тобто так, як було колись, такого не буде точно", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кулеба припустив, що міжнародне авіасполучення може почати відновлюватися в вересні. Водночас він нагадав, що деякі фахівці прогнозують восени другу хвилю пандемії COVID-19 у світі.

Україна закрила регулярне міжнародне авіасполучення через пандемію коронавірусу з 17 березня.

Наприкінці квітня міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення спеціальних рейсів до України з різних міст світу. Такі рейси організовують для українців, які прагнуть повернутися додому з-за кордону. Після повернення громадяни зобов'язані протягом 14 днів перебувати на карантині.

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України готовий до перемовин з європейськими країнами, які хочуть офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко на початку травня прогнозував, що тисячі українців зможуть організовано виїхати на сезонні роботи за кордон.

Напередодні літнього сезону відпусток у ЄС триває дискусія про те, коли і яким чином можна поновлювати авіасполучення й організовувати перебування туристів.