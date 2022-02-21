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Україна-НАТО

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україна-НАТО". Співробітництво з НАТО є одним з напрямків української політики в галузі безпеки.

Базовимим документом для розвитку відносин між Україною та Північноатлантичним альнясом (НАТО) є Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року. 21 серпня 2009 року було підписано Декларацію про доповнення Хартії про особливе партнерство. Співпраця в практичних сферах регулюється трьоме десятками угод між Україною та НАТО. Двосторонній діалог відбувається в мажах Комісії Україна-НАТО, яку було створено 1997 року, у межах Комісії Україна-НАТО працюють п'ять робочих груп. Постійна делегація Верховної Ради України бере участь у заходах Парламентської асамблеї НАТО, функціонує Міжпарламентська рада Україна-НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шлях України до НАТО - назавжди в залі очікування?

Шлях України до НАТО - назавжди в залі очікування? 21.02.2022

Усі зусилля України наблизитися до вступу в НАТО досі успіху не принесли. Деякою мірою і через позицію Німеччини.
Чи є Україна загрозою для Росії? - Дебати в Європарламенті

Чи є Україна загрозою для Росії? - Дебати в Європарламенті 16.02.2022

Чи спричинило розширення НАТО на схід нинішню ескалацію російсько-українського конфлікту? Керівники ЄС і більшість євродепутатів вважають, що Путін боїться не військ НАТО, а демократичної України.
Ішинґер: Поки що про членство України в НАТО не йдеться (відео)

Ішинґер: Поки що про членство України в НАТО не йдеться (відео) 15.02.2022

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW назвав аргументи, які Заходу варто використати у діалозі з Путіним, і пояснив, чому Шольц уникає розмов про "Північний потік-2".
НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною

НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною 05.01.2022

Комісія Україна-НАТО пройде в Брюсселі 10 січня, за кілька днів до засідання Ради Росія-НАТО щодо європейської безпеки.
Чи захищатиме НАТО Україну в разі вторгнення Росії?

Чи захищатиме НАТО Україну в разі вторгнення Росії? 02.12.2021

НАТО застерігає Росію від чергової агресії проти України. Однак на що готові країни Альянсу, аби захистити Україну? Відповідь на це питання шукала кореспондентка DW на зустрічі міністрів НАТО в Ризі.
НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН

НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН 21.10.2021

Відносини з Росією "найгірші з часів "холодної війни", вважають у НАТО. Стратегію стримування РФ міністри оборони держав-членів Альянсу обговорять 21-22 жовтня на зустрічі в Брюсселі.

Міністр оборони США: Росія не може блокувати вступ України в НАТО

Міністр оборони США: Росія не може блокувати вступ України в НАТО 19.10.2021

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на праві України самостійно визначати зовнішню політику, зокрема й щодо потенційного вступу в НАТО. Він запевнив Україну в підтримці в конфлікті з Росією
Коли Україна буде в НАТО? Чесна відповідь заступника генсека альянсу (відео)

Коли Україна буде в НАТО? Чесна відповідь заступника генсека альянсу (відео) 26.08.2021

DW в жорсткому ексклюзивному інтерв'ю запитала Мірче Джоане, чи не пусті обіцянки вступу України в НАТО, коли конкретно це має статися і що для чого потрібно.

Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції України в НАТО

Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції України в НАТО 24.07.2021

Підготовка України до набуття членства в НАТО є надважливим державним завданням, ідеться в рішенні РНБО, яке Володимир Зеленський увів в дію своїм указом.

У НАТО підтвердили обіцянку щодо майбутнього членства України

У НАТО підтвердили обіцянку щодо майбутнього членства України 14.06.2021

У НАТО заявили, що твердо підтримують право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні, а також підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року.
НАТО обіцяє Києву й надалі політику відкритих дверей

НАТО обіцяє Києву й надалі політику "відкритих дверей" 07.06.2021

На саміті НАТО наступного тижня буде підтверджено політику "відкритих дверей", у тому числі для України, пообіцяв заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021) 13.04.2021

Стягнення російських військ до кордонів України й ескалація на Донбасі - нині головна тема у Брюсселі. На позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, як реагуватиме Альянс на дії Росії. На яку підтримку, окрім слів, може розраховувати Київ?
Кулеба в НАТО: Україна не повторить помилку 2014 року

Кулеба в НАТО: Україна не повторить помилку 2014 року 13.04.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав штаб-квартиру НАТО, аби обговорити з послами 30 держав-членів Альянсу нарощування російських військ біля українських кордонів та у Криму.
Що дасть Україні план дій щодо членства в НАТО

Що дасть Україні план дій щодо членства в НАТО 13.04.2021

Зростання загрози ескалації конфлікту на Донбасі спонукає Київ активніше шукати військової підтримки НАТО. Наступним кроком у взаєминах України та Альянсу міг би стати план дій щодо членства. Що він дає?
У США не виключили зустрічі Блінкена й Кулеби цього тижня у Брюсселі

У США не виключили зустрічі Блінкена й Кулеби цього тижня у Брюсселі 13.04.2021

Під час запланованого цього тижня візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Брюсселя може відбутися його зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, заявили в Держдепі США.

У вівторок у Брюсселі відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО

У вівторок у Брюсселі відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО 12.04.2021

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також візьме участь у позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі, скликаному на запит Києва.

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