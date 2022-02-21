На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україна-НАТО". Співробітництво з НАТО є одним з напрямків української політики в галузі безпеки.

Базовимим документом для розвитку відносин між Україною та Північноатлантичним альнясом (НАТО) є Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року. 21 серпня 2009 року було підписано Декларацію про доповнення Хартії про особливе партнерство. Співпраця в практичних сферах регулюється трьоме десятками угод між Україною та НАТО. Двосторонній діалог відбувається в мажах Комісії Україна-НАТО, яку було створено 1997 року, у межах Комісії Україна-НАТО працюють п'ять робочих груп. Постійна делегація Верховної Ради України бере участь у заходах Парламентської асамблеї НАТО, функціонує Міжпарламентська рада Україна-НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.