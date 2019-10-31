Україна-НАТО: порада Столтенберга і перспектива ПДЧ (відео)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, цитуючи у Верховній Раді слова Шевченка, закликав українських політиків до злагоди. Напередодні його візиту політики знову почали сперечатися про ПДЧ та "домашні завдання" НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з трибуни Верховної Ради, цитуючи Тараса Шевченка, закликав українських політиків разом працювати на благо всіх українців. Однак не встиг генсек НАТО прибути до України, як у Києві вкотре засперечалися про ПДЧ - План дій щодо членства в НАТО. Сум'яття посіяв Петро Порошенко, який з трибуни парламенту закинув Володимиру Зеленському, що той добровільно відмовився від подання заявки щодо ПДЧ. То який статус-кво нині у відносинах України та НАТО?
Влада України просить НАТО перейти на новий рівень співпраці та надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. Водночас ця програма не є заміною плану дій щодо членства в Альянсі. (01.11.2019)
Більшість німців на тлі дій турецької армії на півночі Сирії виступають за виключення Туреччини з НАТО. Це підтримують і деякі політики, бо Анкара не радиться з партнерами. Чи можна виставити Туреччину за двері Альянсу? (01.11.2019)
Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney і побачила, як відбуваються маневри НАТО та України під наглядом Росії. Репортаж DW про американських моряків у Чорному морі. (08.07.2019)
Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО розширив свою присутність у Східній Європі. У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири багатонаціональні батальйони. (12.03.2019)