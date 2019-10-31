Україна-НАТО: порада Столтенберга і перспектива ПДЧ (відео)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з трибуни Верховної Ради, цитуючи Тараса Шевченка, закликав українських політиків разом працювати на благо всіх українців. Однак не встиг генсек НАТО прибути до України, як у Києві вкотре засперечалися про ПДЧ - План дій щодо членства в НАТО. Сум'яття посіяв Петро Порошенко, який з трибуни парламенту закинув Володимиру Зеленському, що той добровільно відмовився від подання заявки щодо ПДЧ. То який статус-кво нині у відносинах України та НАТО?