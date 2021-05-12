Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба

Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян України із Сектора Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу, повідомив у середу, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації, вже опрацювали організаційні питання з владою Єгипту і наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян із території Сектора Гази на територію Єгипту та організацію відповідного авіарейсу коштом резервного фонду бюджету України", - сказав він на засіданні уряду.

Кулеба додав, що якщо не відбудеться якихось форс-мажорних подій через загострення конфлікту, протягом 48 годин така евакуація відбудеться. "Значна робота вже проведена, наразі ми виходимо на фінішну пряму і проситимемо підтримки у причетних колег з уряду для максимально швидкого ухвалення такого рішення", - зазначив він.

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Кулеба поінформував, що в Секторі Гази нині перебувають орієнтовно 1 600 українців. "Ви всі бачите з новин, що відбувається наразі збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського протистояння, і є реальна загроза життю і здоров'ю наших співвітчизників. З 1600 громадян України 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, тобто бути евакуйованими", - вказав міністр.

За його словами, з таким проханням звернулися не тільки українці, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС. "Посольство України в Ізраїлі вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації", - зазначив глава МЗС. Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів і міністерству закордонних справ України організувати повернення громадян України із Сектора Гази.