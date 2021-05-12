 Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба

Українців вивозитимуть із Сектора Гази через Єгипет, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вже є домовленість щодо "зеленого коридору" з Ізраїлем та палестинцями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян України із Сектора Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу, повідомив у середу, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації, вже опрацювали організаційні питання з владою Єгипту і наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян із території Сектора Гази на територію Єгипту та організацію відповідного авіарейсу коштом резервного фонду бюджету України", - сказав він на засіданні уряду.

Кулеба додав, що якщо не відбудеться якихось форс-мажорних подій через загострення конфлікту, протягом 48 годин така евакуація відбудеться. "Значна робота вже проведена, наразі ми виходимо на фінішну пряму і проситимемо підтримки у причетних колег з уряду для максимально швидкого ухвалення такого рішення", - зазначив він.

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Кулеба поінформував, що в Секторі Гази нині перебувають орієнтовно 1 600 українців. "Ви всі бачите з новин, що відбувається наразі збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського протистояння, і є реальна загроза життю і здоров'ю наших співвітчизників. З 1600 громадян України 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, тобто бути евакуйованими", - вказав міністр.

За його словами, з таким проханням звернулися не тільки українці, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС. "Посольство України в Ізраїлі вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації", - зазначив глава МЗС. Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів і міністерству закордонних справ України організувати повернення громадян України із Сектора Гази.

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