 Україна, Грузія і Молдова просять ЄС про майбутню фінансову підтримку ″Східного партнерства″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2020

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Новини

Україна, Грузія і Молдова просять ЄС про майбутню фінансову підтримку "Східного партнерства"

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови у Мюнхені підписали звернення до Єврокомісії з проханням майбутньої фінансової підтримки для регіону "Східного партнерства".

прапори України та ЄС, Східне партнерство

Співпраця України з ЄС у рамках "Східного партнерства" триває більше 10 років

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови спільно звернулися до ЄС щодо майбутньої підтримки регіону "Східного партнерства". Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу, 15 лютого, на сайті міністерства закордонних справ України.

"На полях Мюнхенської безпекової конференції міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови підписали спільне звернення до членів Європейської комісії про важливість належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства" в рамках наступної "Багаторічної фінансової перспективи" ЄС на 2021-27 роки, формування якої наразі триває в інститутах Євросоюзу", - зазначили в українському МЗС.

DW.COM

Євродепутат Андрюс Кубілюс започаткував у Європарламенті форум для підтримки євроінтеграції країн "Східного партнерства", зокрема України. (12.11.2019)

Україна і Євросоюз святкують 10 років "Східного партнерства". До Брюсселя поїхали Порошенко та Клімкін. Як відзначали ювілей і чи ухвалили підсумкову декларацію, - у репортажі DW. (13.05.2019)

Так, глави зовнішньополітичних відомств трьох держав закликали ЄС під час стратегічного бюджетного планування на наступні сім років врахувати масштаби реформ, які здійснюють Україна, Грузія і Молдова в напрямку європейської інтеграції.

"Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку "Східного партнерства" на основі принципу диференціації та ідеї поглиблення діалогу в форматі "ЄС + три асоційовані партнери".

Нагадаємо, ініціатива "Східного партнерства", яка покликана наблизити низку пострадянських країн до ЄС існує вже більше 10 років. Ініціаторами її в 2009 році виступили колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більдт.  Як повідомляося, у листопаді минулого року у Європарламенті започаткували форум для підтримки євроінтеграції країн "Східного партнерства", зокрема України.

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