Україна, Грузія і Молдова просять ЄС про майбутню фінансову підтримку "Східного партнерства"

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови спільно звернулися до ЄС щодо майбутньої підтримки регіону "Східного партнерства". Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу, 15 лютого, на сайті міністерства закордонних справ України.

"На полях Мюнхенської безпекової конференції міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови підписали спільне звернення до членів Європейської комісії про важливість належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства" в рамках наступної "Багаторічної фінансової перспективи" ЄС на 2021-27 роки, формування якої наразі триває в інститутах Євросоюзу", - зазначили в українському МЗС.

Так, глави зовнішньополітичних відомств трьох держав закликали ЄС під час стратегічного бюджетного планування на наступні сім років врахувати масштаби реформ, які здійснюють Україна, Грузія і Молдова в напрямку європейської інтеграції.

"Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку "Східного партнерства" на основі принципу диференціації та ідеї поглиблення діалогу в форматі "ЄС + три асоційовані партнери".

Нагадаємо, ініціатива "Східного партнерства", яка покликана наблизити низку пострадянських країн до ЄС існує вже більше 10 років. Ініціаторами її в 2009 році виступили колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більдт. Як повідомляося, у листопаді минулого року у Європарламенті започаткували форум для підтримки євроінтеграції країн "Східного партнерства", зокрема України.