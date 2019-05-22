Указ Зеленського щодо розпуску Ради оскаржать в Конституційному суді

Народні депутати оскаржать у Конституційному суді указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, повідомив у середу, 22 травня, голова парламенту Андрій Парубій. "Тільки суд може визначити відповідність (указу - Ред.) до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний суд, і я підтримую цю ініціативу", - сказав він на початку позачергового засідання парламенту.

Парубій впевнений, що указ суперечить Конституції. "Вчора у нас відбулися консультації голів фракцій з президентом України Зеленським. Близько п'яти разів я ставив запитання президенту України, на якій підставі він планує підписати указ про розпуск парламенту. Я вимагав, щоб була стенограма і почув тільки одну відповідь, що він вважає, що коаліції не існує вже два роки", - сказав він, додавши, що не знайшов серед повноважень президента повноваження встановлювати існування коаліції.

Голова Верховної Ради зазначив, що указ президента не може зупинити ні парламент, ні його голова. Він також зазначив, що Конституційний суд може ухвалити рішення щодо неконституційності розпуску парламенту вже після перевиборів. "Однак я маю сказати, що автор указу буде нести відповідальність перед народом та згідно з законом", - зазначив Парубій.

Як повідомлялося, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Глава держави також звернувся до спікера ВР із проханням скликати 22 травня позачергове пленарне засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.