Угорщина пригрозила вислати українського консула

Угорщина має намір вислати українського консула в разі вислання угорського консула з Берегового Закарпатської області. Відповідну заяву на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй зробив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини у середу, 26 вересня.

Сіярто зазначив, що все, що сталося в угорському консульстві в Береговому і в кожному угорському представництві в Україні у питанні надання громадянства Угорщини, повністю відповідає угорському та міжнародному праву.

В цей же день міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із Петером Сіярто в штаб-квартирі ООН, однак сторони не дійшли згоди під час переговорів. "Зустріч була дуже непроста. З низки питань працюватимемо далі. З ключових питань ми не досягли успіху. Але я сказав Сіярто, що я налаштований, щоб допомогти нашій угорській громаді, це наша угорська громада", - повідомив Клімкін під час підходу до журналістів після зустрічі з угорським колегою.

Нагадаємо, остання суперечка між Києвом і Будапештом виникла через інформацію про видачу угорських паспортів громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому Закарпатської області. Нещодавно ЗМІ оприлюднили відео із прийняттям присяги, яке нібито було зняте в консульстві Угорщини на Закарпатті, на якому люди називають Угорщину своєю батьківщиною, а потім їх закликають приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства. У відповідь на це Україна пригрозила вислати з Берегового угорського консула, а Угорщина - заблокувати євроінтеграцію України.