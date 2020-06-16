Угорщина: мінус надзвичайний стан, плюс більше влади для Орбана

Коли наприкінці березня Віктор Орбан на тлі пандемії COVID-19 на необмежений час оголосив в Угорщині режим надзвичайного стану та затвердив це рішення у парламенті, міжнародне обурення не мало меж. Адже прем'єр-міністр отримав право керувати країною за допомогою декретів, які не потребували парламентського схвалення. Подейкували, що Угорщина перетворилася на диктатуру. Але вже за два місяці Орбан та його уряд здивували своїх критиків: у другій половині червня режим надзвичайної ситуації буде скасовано. Тепер, мовляв, влада Угорщини чекає, коли усі ті, хто нападав на неї із несправедливими політичними звинуваченнями, принесуть свої вибачення за цю наклепницьку кампанію. Адже країна, яка є членом ЄС, так і не перетворилася на диктатуру. Йшлося просто про боротьбу з епідемією, при цьому успішну, і тому режим надзвичайної ситуації можна припинити.

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Саме це й зробив парламент минулого вівторка, оголосивши надзвичайний стан завершеним. Уряду залишалося лише оголосити формальну дату, коли країна повернеться до норми. Хоча багато оглядачів очікували, що Орбан зберігатиме у країні режим надзвичайної ситуації щонайменше до осені чи навіть до кінця року, аби мати можливість й далі керувати за допомогою декретів. Але тепер прем'єр-міністр може пред'явити своїм критикам рішення парламенту. "Усі, хто тут вдома та за кордоном волали про диктатуру, тепер можуть вибачитися", - написав він у вівторок у Facebook.

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Маневр з відволікання уваги

Але насправді закінчення безстрокового надзвичайного стану є лише відволікаючим маневром, адже одночасно із закінченням попередніх екстраординарних повноважень уряду угорський парламент проголосував за закон про новий різновид режиму надзвичайної ситуації - так званий "медичний надзвичайний стан". У разі запровадження він також дозволяє Орбану управляти країною за допомогою декретів, але при цьому залишає ще менше важелів контролю над урядом. У попередньому випадку режим надзвичайної ситуації було необхідно наприкінці березня затвердити у парламенті перед тим, як Орбан отримав дозвіл керувати країною, використовуючи декрети. Але новий закон пішов ще далі: тепер уряд може за пропозицією головної лікарки Угорщини самостійно оголосити медичний надзвичайний стан - для цього не потрібні жодні попередні консультації з парламентом.

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Правозахисники б'ють на сполох

У такому випадку режим медичної надзвичайної ситуації триває шість місяців, але за потреби може бути подовжений урядом. На цей час урядовці отримують право видавати декрети без огляду на чинне законодавство, лише звітуючи про свої дії перед парламентським комітетом з охорони здоров'я. Провідні угорські правозахисні організації почали бити на сполох ще тоді, коли з'явився проєкт нового закону. Припинення чинного надзвичайного стану є "не більш ніж оптичною ілюзією", зазначається у спільній заяві Угорського Гельсінського комітету, "Товариства прав свободи" (TASZ) та угорського офісу Amnesty International. "Якщо проєкт буде ухвалений у нинішній формі, уряд знову отримає можливість безстроково керувати країною за допомогою декретів, але цього разу - навіть без мінімальних конституційних запобіжників".

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"Декретне" урядування

Мету нового законопроєкту, як і попереднього рішення щодо запровадження надзвичайного стану, пояснюють виключно необхідністю поборення епідемії COVID-19. Він також формально зобов'язує уряд до того, аби його дії співвідносилися із цією метою. Але практика останніх трьох місяців показує, що і перше, і друге не відповідало реальності. З кінця березня Віктор Орбан видав більше 200 декретів, а станом на 16 червня цієї цифри сягнула і кількість постанов окремих міністерств. Все це накопичилося у збірку нових правових положень, у яких тепер непросто розібратися. Але багато з них мають на меті не поборення епідемії, а зовсім інші політичні та економічні цілі.

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"Вимкнений" парламентський контроль

Так, бізнесмени з оточення Орбана отримали привабливі урядові замовлення. Доступ для інформації для журналістів та захист даних були суворо обмежені. У місцевої влади забрали надходження від податків та інші можливості поповнювати бюджети. Це передусім зачепило міста та громади, які очолюють опозиціонери. Проти них працює і скорочення партійного фінансування, адже кошти платників податків для агітації за Орбана використовуються передусім урядом, а не його партією "Фідес".

Юрист угорської громадської організації "Товариство прав свободи" (TASZ) Мате Шабо розповів DW про однозначні зловживання влади за час попереднього надзвичайного стану: "На основі цього закону були видані численні декрети, які не могли б з'явитися у країні зі здоровим механізмом конституційного контролю". Законопроєкт про новий режим медичного надзвичайного стану погіршив ситуацію ще більше, наголошує Шабо. "Якщо він буде ухвалений, більше не буде потрібно жодного затвердження парламенту, - каже правозахисник. - Тому парламентський контроль за урядом та його діяльністю під час кризової ситуації буде просто вимкнено".