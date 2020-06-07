Парламент Угорщини скасував розширені повноваження уряду

Парламент Угорщини у вівторок, 16 червня, вирішив скасувати дію розширених повноважень уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана на час дії режиму надзвичайного стану через епідемію COVID-19. За скасування відповідного закону проголосували всі присутні на засіданні депутати.

Розширені повноваження припинять діяти, коли уряд Угорщини скасує режим надзвичайного стану, запроваджений в середині березня. Раніше Орбан заявляв, що режим буде знятий до 20 червня.

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Нагадаємо, законопроєкт про розширені повноваження уряду парламент Угорщини схвалив 30 березня. Зокрема, документ дозволяє застосовувати "виняткові заходи" у боротьбі з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2, а також передбачає посилення покарань за порушення карантинних заходів та поширення неправдивої інформації.

Рада Європи, Європарламент і управління Верховного комісара ООН з прав людини, а також правозахисники розкритикували законопроєкт, а угорська опозиція вимагала встановити граничні терміни дії розширених повноважень уряду.