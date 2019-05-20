Тільки назва? Із чим партія Зеленського "Слуга народу" йде на вибори

Здобути перемогу на позачергових парламентських виборах 21 липня, сконсолідувати з партійних депутатів та мажоритарників найбільшу фракцію нового складу Верховної Ради і самотужки сформувати новий уряд - такі завдання своєї політсили оприлюднив новий глава партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков. Експерти стверджують, що цим планам сприятиме значна кількість прихильників Володимира Зеленського, в діяльності якого вони не встигнуть розчаруватися до дня голосування. Однак чи може партія президента запропонувати виборцям щось, крім назви?

У партію набиратимуть через інтернет

"У нас є програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили, - окреслив плани політсили керівник її виборчого штабу Олександр Корнієнко. - Це наші плани, наші мрії, але 1 січня (напередодні Зеленський оголосив, що йде на вибори. - Ред.) теж багато хто звинувачував декого у надмірній мрійливості". Корнієнко зазначив, що його партія хоче висунути кандидатів від "Слуги народу" у 199 мажоритарних округах, а також матиме партійний список із 225 осіб. Керівник діджитал-напрямку в партії Михайло Федоров заявив, що конкурс для кандидатів у депутати від "Слуги народу" стартує за кілька днів - заявки можна буде подавати через спеціальний сайт в інтернеті.

Партію "Слуга Народу" очолив радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков

Список партії планують оприлюднити після його затвердження на першому етапі з'їзду політичної сили, запланованому на 8 червня. Про кожного кандидата можна буде залишати відгуки на сайті. Якщо критика буде обґрунтована, кандидата можуть виключити зі списку. "Кандидат повинен бути високоморальним, з бажанням і можливістю чути ті завдання, які йому буде ставити українське суспільство. Ця людина повинна бути успішною у тій діяльності, якою вона займається. Ця людина повинна мати бездоганну репутацію", - зазначив Дмитро Разумков, який очолив партію замість призначеного першим заступником голови Служби безпеки України Івана Баканова. За словами Корнієнка, кандидатами від "Слуги народу" серед інших будуть балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ("Юзик"), а також кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", прізвища яких ще не назвали.

Разумков запевнив, що партія звісно ж підтримуватиме ті ініціативи, з якими йшов на вибори Зеленський (деолігархізація, боротьба з корупцією, нові обличчя в політиці. - Ред.) За його словами, "Слуга народу" не піде шляхом, протоптаним старими політичними силами. "Програма ще розробляється, але наразі про неї говорити ми не маємо права, бо її буде затверджувати з'їзд", - сказав він.

Віртуальна партія

За оцінками опитаних DW експертів, партія "Слуга народу" має всі шанси стати фавориткою виборчих перегонів, але здобути абсолютну більшість їй буде нелегко. На відміну від більшості інших великих партій, політсила Зеленського не має розгалуженого представництва в регіонах і кадрового резерву кандидатів на мажоритарні округи, зазначив експерт Інституту соціальних технологій "Соціополіс" Ярослав Макітра. "Це і досі радше віртуальна партія, імідж якої базується на особі самого Володимира Зеленського. Вона не має дієвих осередків, у ній є кілька конкуруючих груп впливу. І навіть під час президентської кампанії публічними речниками від цієї партії були одні особи, а реальну агітаційну роботу проводили зовсім інші", - сказав Макітра.

Згідно із результатами травневого опитування Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, партія "Слуга народу" може отримати майже 40 відсотків голосів виборців, які вже визначилися зі своїм вибором і підуть голосувати. Серед решти політичних сил, які долають п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, соціологи назвали "Опозиційну платформу - За життя" із результатом 11,2 відсотка, партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" із 9,9 відсотка, ВО "Батьківщина" із 9,6 відсотка і партію "Сила і честь" екс-голови СБУ Ігоря Смешка із 5,7 відсотка. На межі прохідного бар'єру балансує "Громадянська позиція" екс-міністра оборони Анатолія Гриценка, за яку готові проголосувати 4,3 відсотка опитаних, що визначилися зі своїми вподобаннями.

Ярослав Макітра: "Слуга народу" - і досі радше віртуальна партія

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначив, що одноосібний контроль Зеленським президентської посади, парламентської більшості і уряду неможливий через конкуренцію олігархів, кожен із яких просуває в парламент свою політичну силу. "Партію "Слуга народу" зрозуміло хто контролює - це ІВК (Ігор Валерійович Коломойський. - Ред.), "За життя!" - це Бойко, Фірташ і так далі, "Опозиційний блок" - Ахметов… Так що тут немає жодного консенсусу", - сказав Карасьов. За його словами, новий український парламент стане "реінкарнацією олігархічної республіки 2005-2010 років". Тоді за президентства слабкого Віктора Ющенка олігархічні клани відкрито купували депутатів з метою збільшення чисельності контрольованих ними фракцій.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський? Олігарх Ігор Коломойський запропонував Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ? Володимир Зеленський закликав ЄС і США посилити санкції щодо РФ задля припинення конфлікту на Донбасі. Карикатурист Сергій Йолкін про суворий сигнал Зеленського Путіну.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Карикатура краще, ніж портрет? Під час інавгурації новий президент України Володимир Зеленський заявив, що чиновникам не варто вішати у кабінетах його портрет. Карикатурист Сергій Йолкін натяк зрозумів.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал! Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився Спроба затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві провалилася. Прихильники відбили політика. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на події в українській столиці.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську? Кремль відмовився коментувати повідомлення про боротьбу за владу між сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергій Йолкін вважає, що це неспроста.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Як Саакашвілі від Порошенка пішов Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Сергій Йолкін про "паспортну драму".

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Путін у блакитному: новий імідж президента Росії Володимир Путін запропонував відрядити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. Сергій Йолкін про нове "миротворче амплуа" російського президента.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Як Siemens із Кримом зіткнувся Скандал навколо газових турбін німецького концерну Siemens, які в обхід санкцій опинилися в анексованому Росією Криму, триває.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Як Захарченко Київ "Малоросією" лякав Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення нової держави - "Малоросії" - зі столицею в Донецьку.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Порошенко проти "Яндекса" та "Однокласників" Згідно з указом Петра Порошенка в Україні заборонили користуватися російськими сервісами "Яндекс", Mail.ru, "Вконтакте" та "Одноклассники". Сергій Йолкін про нову інформаційну політику українського президента.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Батіг замість пряника або як Трамп закликав Крим повернути Дональд Трамп очікує, що Москва поверне Крим Україні, заявив його прес-секретар. Сергій Йолкін про марні надії Путіна.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Кремль "перепакував" Крим Кримський федеральний округ створили навесні 2014 року після анексії півострова Росією. Пізніше за розпорядженням Путіна його приєднали до складу Південного федерального округу.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Таємниця листування Суркова Радник російського президента Владислав Сурков не користується електронною поштою. Таке заявили у Кремлі після того, як українські хакери оприлюднили листування помічника Путіна про "план дестабілізації України". Сергій Йолкін про злам пошти Суркова.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Чому Путін не вбачає сенсу в "нормандському форматі" Після "диверсії" в Криму президент РФ назвав "безглуздими" переговори в "нормандському форматі". Сергій Йолкін пригадав інші слова Путіна та пояснив його небажання говорити про Україну на саміті G20.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману Верховна Рада затвердила Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра України.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна "Панамські документи", або Що спільного в Путіна, Алієва та Порошенка У лідерів Росії, Азербайджану та України різні погляди на політику. Але, вочевидь, не на розпорядження фінансами. Про деяких "героїв" офшорного скандалу.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Українська відповідь на російську заборону Київ призупинив транзит російських вантажівок через Україну у відповідь на аналогічні заходи з Москви. Автор: Сергій Йолкін

