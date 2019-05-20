Тільки назва? Із чим партія Зеленського "Слуга народу" йде на вибори

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче перемогти на позачергових парламентських виборах, створити найбільшу фракцію і сформувати уряд. Однак ані список партії, ані її програма ще не сформовані.
Експерти: Прихильники Зеленського (на фото) до 21 липня не встигнуть розчаруватися у ньому і проголосують за його партію
Здобути перемогу на позачергових парламентських виборах 21 липня, сконсолідувати з партійних депутатів та мажоритарників найбільшу фракцію нового складу Верховної Ради і самотужки сформувати новий уряд - такі завдання своєї політсили оприлюднив новий глава партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков. Експерти стверджують, що цим планам сприятиме значна кількість прихильників Володимира Зеленського, в діяльності якого вони не встигнуть розчаруватися до дня голосування. Однак чи може партія президента запропонувати виборцям щось, крім назви?
У партію набиратимуть через інтернет
"У нас є програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили, - окреслив плани політсили керівник її виборчого штабу Олександр Корнієнко. - Це наші плани, наші мрії, але 1 січня (напередодні Зеленський оголосив, що йде на вибори. - Ред.) теж багато хто звинувачував декого у надмірній мрійливості". Корнієнко зазначив, що його партія хоче висунути кандидатів від "Слуги народу" у 199 мажоритарних округах, а також матиме партійний список із 225 осіб. Керівник діджитал-напрямку в партії Михайло Федоров заявив, що конкурс для кандидатів у депутати від "Слуги народу" стартує за кілька днів - заявки можна буде подавати через спеціальний сайт в інтернеті.
Список партії планують оприлюднити після його затвердження на першому етапі з'їзду політичної сили, запланованому на 8 червня. Про кожного кандидата можна буде залишати відгуки на сайті. Якщо критика буде обґрунтована, кандидата можуть виключити зі списку. "Кандидат повинен бути високоморальним, з бажанням і можливістю чути ті завдання, які йому буде ставити українське суспільство. Ця людина повинна бути успішною у тій діяльності, якою вона займається. Ця людина повинна мати бездоганну репутацію", - зазначив Дмитро Разумков, який очолив партію замість призначеного першим заступником голови Служби безпеки України Івана Баканова. За словами Корнієнка, кандидатами від "Слуги народу" серед інших будуть балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ("Юзик"), а також кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", прізвища яких ще не назвали.
Разумков запевнив, що партія звісно ж підтримуватиме ті ініціативи, з якими йшов на вибори Зеленський (деолігархізація, боротьба з корупцією, нові обличчя в політиці. - Ред.) За його словами, "Слуга народу" не піде шляхом, протоптаним старими політичними силами. "Програма ще розробляється, але наразі про неї говорити ми не маємо права, бо її буде затверджувати з'їзд", - сказав він.
Віртуальна партія
За оцінками опитаних DW експертів, партія "Слуга народу" має всі шанси стати фавориткою виборчих перегонів, але здобути абсолютну більшість їй буде нелегко. На відміну від більшості інших великих партій, політсила Зеленського не має розгалуженого представництва в регіонах і кадрового резерву кандидатів на мажоритарні округи, зазначив експерт Інституту соціальних технологій "Соціополіс" Ярослав Макітра. "Це і досі радше віртуальна партія, імідж якої базується на особі самого Володимира Зеленського. Вона не має дієвих осередків, у ній є кілька конкуруючих груп впливу. І навіть під час президентської кампанії публічними речниками від цієї партії були одні особи, а реальну агітаційну роботу проводили зовсім інші", - сказав Макітра.
Згідно із результатами травневого опитування Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, партія "Слуга народу" може отримати майже 40 відсотків голосів виборців, які вже визначилися зі своїм вибором і підуть голосувати. Серед решти політичних сил, які долають п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, соціологи назвали "Опозиційну платформу - За життя" із результатом 11,2 відсотка, партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" із 9,9 відсотка, ВО "Батьківщина" із 9,6 відсотка і партію "Сила і честь" екс-голови СБУ Ігоря Смешка із 5,7 відсотка. На межі прохідного бар'єру балансує "Громадянська позиція" екс-міністра оборони Анатолія Гриценка, за яку готові проголосувати 4,3 відсотка опитаних, що визначилися зі своїми вподобаннями.
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначив, що одноосібний контроль Зеленським президентської посади, парламентської більшості і уряду неможливий через конкуренцію олігархів, кожен із яких просуває в парламент свою політичну силу. "Партію "Слуга народу" зрозуміло хто контролює - це ІВК (Ігор Валерійович Коломойський. - Ред.), "За життя!" - це Бойко, Фірташ і так далі, "Опозиційний блок" - Ахметов… Так що тут немає жодного консенсусу", - сказав Карасьов. За його словами, новий український парламент стане "реінкарнацією олігархічної республіки 2005-2010 років". Тоді за президентства слабкого Віктора Ющенка олігархічні клани відкрито купували депутатів з метою збільшення чисельності контрольованих ними фракцій.
Центральна виборча комісія України не встигає провести тендерні процедури до дострокових парламентських виборів, які мають вібутися в Україні 21 липня. (23.05.2019)