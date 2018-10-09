 Туск: Brexit без підписання угоди можливий, як ніколи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Туск: Brexit без підписання угоди можливий, як ніколи

Дональд Туск вважає, що Лондон і ЄС можуть так і не підписати угоди щодо Brexit. Однак Тереза Мей висловлює оптимізм щодо досягнення домовленості.

Тереза Мей і Дональд Туск під час зустрічі у вересні 2017 року

Тереза Мей і Дональд Туск під час зустрічі у вересні 2017 року

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що ризик виходу Великобританії з ЄС без підписання угоди високий, "як ніколи раніше". Про це Туск зазначив у понеділок, 15 жовтня, у своєму запрошенні на саміт у Брюсселі, адресованому лідерам 28-ми країн ЄС. Саміт має розпочатися 17 жовтня і основною його темою буде саме Brexit.

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Дійти згоди з Лондоном, пише Туск, "виявилося складніше, ніж дехто очікував". При цьому Туск наголосив, що надію ще не втрачено і обидві сторони зберігають добру волю продовжувати переговорний процес.

Тим часом прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вважає, що угода між Лондоном і Брюсселем і досі "досяжна". "Умови нашого виходу нині чіткі", - заявила Мей, виступаючи перед депутатами нижньої палати парламенту Великобританії. "Ми досягли реального прогресу за останні тижні як щодо угоди про вихід, так і щодо політичної декларації стосовно наших майбутніх відносин", - зазначила Мей, цитує інформагенція dpa.

На саміті ЄС Тереза Мей представить оцінку Лондоном переговорів. Після цього головний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє озвучить свої рекомендації, а 27 лідерів країн ЄС приймуть рішення щодо подальшої долі переговорів з британцями.

Нагадаємо, раніше Туск запропонував Лондону торговельні відносини після Brexit на умовах всеосяжної угоди, подібної до CETA, що раніше була підписана з Канадою.

Одним із найскладніших питань Brexit залишається режим кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

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