Туск: Лондон та Брюссель наблизились один до одного в питанні угоди про Brexit

Позиції Великобританії та Європейського Союзу щодо угоди про Brexit стали ближчими один до одного, повідомив у четвер, 18 жовтня, президент Європейської Ради Дональд Туск після саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, настрої сторін зараз є набагато кращими, ніж після попередньої зустрічі глав держав та урядів ЄС у Зальцбурзі, передає агенція Reuters. "Я думаю, що ми ближче до остаточного рішення та угоди", - зазначив він, цитує агенція dpa.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер прогнозує, що ідея більш тривалого перехідного періоду після виходу з ЄС, скоріше за все, буде підтримана у Великобританії. "Я думаю, це дає нам певний простір, щоб перейти до майбутнього врегулювання відносин у найкращому вигляді", - відзначив він. Раніше прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зазначила, що розглядає пропозицію Євросоюзу з продовження перехідного періоду після Brexit, згідно з якою Сполучене Королівство підпорядковуватиметься правилам ЄС на довший час після виходу з блоку, ніж планувалося раніше.

Нагадаємо, що згідно з планом, договір про вихід Великобританії з ЄС повинні були узгодити до зустрічі глав держав і урядів у жовтні. Це б дозволило завершити процес його ратифікації до 29 березня 2019 року, коли формально й має статися вихід країни з Євросоюзу.

Поки одним із найскладніших питань Brexit залишається режим кордону між Ірландією та Північною Ірландією. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між островами Великобританія та Ірландія. На думку уряду в Лондоні, це створить фактичний рубіж всередині Сполученого Королівства - між Північною Ірланією та рештою країни.