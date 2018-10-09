 Туск: Лондон та Брюссель наблизились один до одного в питанні угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Туск: Лондон та Брюссель наблизились один до одного в питанні угоди про Brexit

Позиції Великобританії та Євросоюзу щодо Brexit збижуються, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск. Сторони, зокрема, розглядають можливість продовжити перехідний період після виходу Великобританії з ЄС.

Дональд Туск заявив, що сторони наблизились до угоди щодо Brexit

Дональд Туск заявив, що сторони наблизились до угоди щодо Brexit

Позиції Великобританії та Європейського Союзу щодо угоди про Brexit стали ближчими один до одного, повідомив у четвер, 18 жовтня, президент Європейської Ради Дональд Туск після саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, настрої сторін зараз є набагато кращими, ніж після попередньої зустрічі глав держав та урядів ЄС у Зальцбурзі, передає агенція Reuters. "Я думаю, що ми ближче до остаточного рішення та угоди", - зазначив він, цитує агенція dpa.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер прогнозує, що ідея більш тривалого перехідного періоду після виходу з ЄС, скоріше за все, буде підтримана у Великобританії. "Я думаю, це дає нам певний простір, щоб перейти до майбутнього врегулювання відносин у найкращому вигляді", - відзначив він. Раніше прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зазначила, що розглядає пропозицію Євросоюзу з продовження перехідного періоду після Brexit, згідно з якою Сполучене Королівство підпорядковуватиметься правилам ЄС на довший час після виходу з блоку, ніж планувалося раніше.

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Так званий закон бутерброда відомий усім: якщо скибка хліба падає, то обов'язково намащеною стороною. Приблизно те саме можна нині сказати й про завершальну фазу переговорів щодо Brexit, вважає Барбара Везель. (18.10.2018)

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей розглядає можливість продовження перехідного періоду після Brexit. Напередодні ЄС запропонував таку опцію Лондону. (18.10.2018)

Нагадаємо, що згідно з планом, договір про вихід Великобританії з ЄС повинні були узгодити до зустрічі глав держав і урядів у жовтні. Це б дозволило завершити процес його ратифікації до 29 березня 2019 року, коли формально й має статися вихід країни з Євросоюзу.

Поки одним із найскладніших питань Brexit залишається режим кордону між Ірландією та Північною Ірландією. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між островами Великобританія та Ірландія. На думку уряду в Лондоні, це створить фактичний рубіж всередині Сполученого Королівства - між Північною Ірланією та рештою країни.

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