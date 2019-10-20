 Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме членам ЄС ухвалити рішення про перенесення дати виходу Великобританії з ЄС.

Дональд Туск

Дональд Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендує державам-членам ЄС задовольнити прохання Великобританії та відтермінувати її вихід з Європейського Союзу (Brexit). Таке рішення дозволить уникнути неврегульованого - тобто без угоди з ЄC - Brexit, написав Туск у Twitter ввечері у вівторок, 22 жовтня.

Він також запропонував ухвалити таке рішення за письмовою процедурою, аби не скликати екстрений саміт ЄС.

Прохання Великобританії, з яким на вимогу британського парламенту звернувся до Брюсселя британський прем'єр Борис Джонсон, передбачає відтермінування запланованого на 31 жовтня Brexit до кінця січня 2020 року. Сам Джонсон не підтримує таке звернення, тому не підписав відповідний лист до ЄС. За інформацією BBC, у випадку ухвалення рішення про перенесення Brexit Джонсон виступатиме за проведення нових виборів.

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Депутати Палати громад більшістю голосів проголосували за відкладення голосування щодо угоди про Brexit. Такий крок - ляпас для прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У Брюсселі вимагають пояснень. (19.10.2019)

В непідписаному листі уряд Великобританії просить Брюссель перенести дату виходу королівства з ЄС. В іншому - підписаному - британський прем'єр Борис Джонсон виступає проти перенесення Brexit. (20.10.2019)

Як повідомлялось, британський парламент ввечері 22 жовтня відхилив запропонований Джонсоном графік прискореного розгляду законодавства про Brexit, змусивши таким чином уряд вести переговори з ЄС про відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Це рішення стало серйозною перешкодою для Джонсона на шляху до забезпечення Brexit із угодою до 31 жовтня. Раніше цього дня Палата громад в попередньому читанні вперше схвалила зміст досягнутої між Лондоном і Брюсселем угоди про Brexit. 

19 жовтня Палата громад після багатогодинних дебатів вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи. В одному він формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. 

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