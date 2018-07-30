 Турчинов пропонує карати в′язницею за закупівлю товарів в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Турчинов пропонує карати в'язницею за закупівлю товарів в Росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вважає, що керівники компаній, що замовляють товари в РФ, мають нести за це кримінальну відповідальність.

Турчинов погрожує в'язницею за закупівлі в Росії

Турчинов погрожує в'язницею за закупівлі в Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов пропонує ув'язнювати керівників українських підприємств, які здійснюють закупівлі в Росії. "Кожен відповідальний керівник повинен звітувати перед своєю країною за позицію зі зради", - наголосив він у вівторок, 31 липня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Турчинова, "повинна бути не лише моральна, а й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора" у випадку закупівлі підприємствами в РФ товарів, які можуть бути зроблені в Україні. Турчинов навів приклад із замовленням "Укрзалізницею" в Росії партії нагородних значків "Почесний залізничник". "Коли ми якісь бляшки замовляємо в Росії, то це просто ганьба!" - зазначив він.

Секретар РНБО також висловив переконання, що Росія вдасться до спроб внутрішньої дестабілізації в Україні та впливу на результати президентських і парламентських виборів у 2019 році. "Безумовно, сьогодні в них один із пріоритетів - це внутрішня дестабілізація ситуації. Безумовно, намагатимуться впливати на результати президентських і парламентських виборів. Але ми не виключаємо й агресивних дій, воєнних дій проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не дають результатів", - прогнозує секретар РНБО.

DW.COM

Палата представників Конгресу США підтримала надання Україні фінансової допомоги на оборону. (27.07.2018)

Секретар РНБО Олександр Турчинов просить СБУ запровадити санкції щодо ЗМІ, які транслювали "парад Перемоги" в підконтрольному сепаратистам Донецьку. На події зафіксовано заборонену мінськими домовленостями техніку. (09.05.2018)

Окрім того, він наголосив на необхідності зміцнення Збройних сил України. "Наші спільні зусилля - це зміцнення обороноздатності нашої держави, яке має забезпечити нашу армію потужною зброєю та сучасною технікою. Ми повинні щодня зміцнювати могутність наших Збройних сил, їхню здатність протистояти сильному та жорстокому ворогові", - заявив він.

За словами секретаря РНБО, також необхідно забезпечити належне функціонування Національної поліції, Нацгвардії та Служби безпеки України для посилення їхньої можливості протистояти загрозі з боку Росії. 

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