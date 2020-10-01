 Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори

Глави МЗС Туреччини і Греції домовилися про перші двосторонні переговори з моменту загострення суперечки між країнами щодо газовидобутку в Середземному морі. Дати проведення переговорів ще невідомі.

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас (ліворуч) і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі в Братиславі

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас (ліворуч) і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі в Братиславі

Міністри закордонних справ Туреччини та Греції під час зустрічі у четвер, 8 жовтня, домовилися про проведення двосторонніх переговорів. Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Коротка зустріч Чавушоглу та його грецького колеги Нікоса Дендіаса відбулася на полях Глобального безпекового форуму у Братиславі. Вона стала першою з моменту погіршення відносин між державами влітку цього року через суперечку щодо покладів газу в Середземному морі. "Під час цієї зустрічі ми домовилися, що найближчим часом проведемо зондувальні переговори та заходи для зміцнення довіри. Оскільки Туреччина буде країною-господаркою, ми запропонуємо певні дати цих зустрічей", - сказав Чавушоглу, цитує інформагентство Reuters.

Джерело у грецьких дипломатичних колах підтвердило агентству AP домовленість між міністрами щодо проведення зондувальних переговорів.

Кілька місяців тому загострилася суперечка між Грецією і Туреччиною, а також між Туреччиною та Кіпром щодо претензій на багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря. Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

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