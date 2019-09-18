Туреччина продовжить купувати іранську нафту попри санкції США

Туреччина продовжить купувати нафту та природний газ з Ірану, незважаючи на американські санкції, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 27 вересня.

"Ми не можемо припинити наші відносини стосовно нафти і природного газу. Ми продовжуватимемо купувати у них природній газ", - цитує Ердогана агентство AFP.

Утім, президент визнав, що Туреччина зіткнулася з труднощами у закупівлі нафти, бо приватний сектор "зробив крок назад через американські погрози". Однак він запевнив, що попри труднощі, Туреччина продовжить співпрацю з Іраном у "у цьому питанні та багатьох інших", додавши, що Анкара прагне наростити обсяг торгівлі з Тегераном.

Раніше Ердоган критикував американські санкції проти Ірану і стверджував, що вони нічого не досягли.