Тупицький знову не прийшов на засідання суду

Печерський районний суд Києва у четвер, 15 квітня, відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.

На засідання Тупицький, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду України скасовано, не з'явився, а його адвокати повідомили, що він госпіталізований на стаціонарне лікування. Представники обвинувачення заявили про відсутність підтверджувальних документів, назвали неповажною причину неявки підозрюваного та попросили суд про застосування примусового приводу Тупицького до суду для обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Коментар: Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал

Утім, суд назвав передчасним питання примусового приводу, а також відзначив статус Тупицького як спецсуб'єкта. У зв'язку з неможливістю слухання справи без участі Тупицького суд оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.

Нагадаємо, що раніше Тупицький не з'явився на засідання суду у зв'язку з хворобою його матері. Зважаючи на поважну причину неявки підозрюваного, суд відклав розгляд клопотання до 15 квітня. До цього засідання також було відкладено через неявку підозрюваного.

Рішення Зеленського щодо Тупицького

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицькому про підозру, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

Читайте також: Зеленський звинуватив суддів КСУ у змові проти нього та держави

27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані в травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленського скасовано призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Вони оскаржили цей указ у Верховному суді.