Зеленський звинуватив суддів КСУ у змові проти нього та держави

Президент України Володимир Зеленський звинуватив суддів Конституційного суду України у змові проти нього самого та країни. "Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни… Як там кажуть - на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте", - написав він у неділю, 1 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що судді КСУ були призначені старою владою. "Всім їм конче потрібне збереження "касти недоторканних". Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників", - написав Зеленський.

При цьому він наголосив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу вже при його владі, як і Вищий антикорупційний суд (ВАСУ) запрацював завдяки зміні влади у 2019 році.

Нагадаємо, НАБУ було створене у 2015 році на вимогу Міжнародного валютного фонду. У жовтні 2019 року НАБУ отримало право здійснювати прослуховування фігурантів кримінальних справ. ВАСУ також був утворений утворений на вимогу МВФ у 2018 році, але розпочав свою роботу у вересні 2019 року.

Що стосується КСУ, то його 18 суддів у рівній кількості призначаються Верховною Радою, президентом і з'їздом суддів на 9 років. Нині вакантними є дві посади суддів КС за квотою парламенту і одна - за квотою з'їзду суддів.

Скандальне рішення КСУ

Як повідомлялось, 27 жовтня КСУ ухвалив рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та інших норм антикорупційного законодавства. 29 жовтня Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, у якому запропонував повністю оновити склад КСУ та визнати "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків)" рішення про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

У відповідь на це голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського про перезавантаження КСУ суперечить Конституції України та "має ознаки конституційного перевороту". 31 жовтня Давид Арахамія - голова фракції політичної партії "Слуга народу", яка має більшість в парламенті, - заявив, що "новий склад КС формуватиметься максимально прозоро, за участі громадськості та міжнародних партнерів".

Тим часом у Раді Європи попередили, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" Конституції України і закликають розглянути інші варіанти для вирішення цієї ситуації.