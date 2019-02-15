Три місяці протестів "жовтих жилетів": знову 40 тисяч на вулицях

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають вже три місяці поспіль. За даними міністерства внутрішніх справ, у суботу, 16 лютого, в демонстраціях по всій країні взяли участь близько 41,5 тисячі осіб, що менше, ніж минулого тижня. З них п'ять тисяч мітингарів вийшли на вулиці у Парижі.

Акції відбулись також у Марселі, Бордо, Страсбурзі та інших містах країни. Демонстрації проходили головним чином мирно. На короткий час затримували лише 26 осіб, повідомляє агенція новин dpa.

Протести у Франції тривають вже три місяці

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив серію загальнонаціональних дебатів.

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