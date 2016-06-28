 Три листи в Брюссель: Джонсон попросив і одночасно відкинув відстрочку Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Три листи в Брюссель: Джонсон попросив і одночасно відкинув відстрочку Brexit

В непідписаному листі уряд Великобританії просить Брюссель перенести дату виходу королівства з ЄС. В іншому - підписаному - британський прем'єр Борис Джонсон виступає проти перенесення Brexit.

Борис Джонсон поросив і одночасно відкинув перенесення Brexit

Борис Джонсон поросив і одночасно відкинув перенесення Brexit

Після перенесення британським парламентом голосування за угоду з ЄС про Brexit, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон формально попросив Євросоюз про відстрочку, одночасно вказавши, що все одно хоче вивести країну з блоку 31 жовтня. Ввечері у суботу, 19 жовтня, він направив в Брюссель відразу три листи.

Перший лист

В одному міститься прохання про відстрочку Brexit, однак це звернення не підписане прем'єром Великобританії. Цей лист є копією британського закону про продовження терміну для виходу країни з ЄС.

Другий лист

В іншому - підписаному - листі Джонсон називає відтермінування Brexit помилкою та пише, що виступає проти затримок, і хоче вивести країну з ЄС 31 жовтня. Він наголошує, що "подальші затримки не є вирішенням" проблеми. При цьому прем'єр додає, що нові домовленості щодо Brexit, що мають на увазі, зокрема, збереження митного партнерства Північної Ірландії одночасно з ЄС і Сполученим Королівством, - найкращий сценарій, який дозволить домогтися виходу 31 жовтня.

Третій лист

Третій лист є коментарем постійного представника Великобританії у ЄС Тіма Барроу. В ньому йдеться, що Джонсон не хотів перенесення Brexit, але змушений це зробити через рішення парламенту.

Дональд Туск вже підтвердив отримання формального листа про відстрочку виходу Великобританії з ЄС. Офіційний представник ЄС повідомив, що тепер Туск почне консультації з лідерами ЄС щодо реакції на прохання Великобританії, повідомив телеканал Sky News.

Нагадаємо, британський уряд був змушений офіційно прости Брюссель про відстрочку після того, як 19 жовтня парламент королівства відклав голосування за угоду про Brexit. Голосування відкладено до того часу, поки не буде ухвалено законодавство, що регулює вихід країни з ЄС. Джонсон пообіцяв внести відповідний законпроєкт на голосування вже 21 жовтня.

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