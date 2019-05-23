 Трирічка Гройсмана: досягнення та провали (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.05.2019

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Політика й суспільство

Трирічка Гройсмана: досягнення та провали (відео)

Володимир Зеленський заявив, що уряд Володимира Гройсмана "лише розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити". І запропонував кабміну піти у відставку. DW перевірила успіхи і провали уряду за три роки роботи.

Володимир Гройсман вважає, що уряд на чолі з ним досяг великих успіхів

Володимир Гройсман вважає, що уряд на чолі з ним досяг великих успіхів

Володимир Гройсман подає у відставку з посади прем'єр-міністра України. Три роки тому реформаторський кабінет міністрів взявся за масштабні зміни чи не у всіх сферах життя. Які його реальні здобутки щодо мінімальної зарплати на пенсій, комунальних тарифів, подолання масової еміграції, медреформи, ремонту доріг, децентралізації, реформи поліція, проведення публічних закупівель, встановлення бізнес-клімату та приватизації?

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Чи справді дешевший газ - досягнення Гройсмана? Фактчек DW (відео)

Дешевший газ для населення з травня цього року прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає своєю перемогою над "Нафтогазом". DW перевірила, чи дійсно це так і чи не є це популізмом перед парламентськими виборами. (02.05.2019)  

Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так. (29.05.2018)  

Гройсман проти Коболєва. Як уряд України нівелює реформу корпоративного управління

Конфлікт уряду України з правлінням "Нафтогазу" може мати наслідки не лише для компанії, але й для реформи корпоративного управління у держсекторі загалом, попереджають експерти. (08.03.2019)  

Володимир Гройсман обіцяє енергонезалежність: чи реально це? (відео)

Про енергетичну незалежність України в уряді Володимира Гройсмана заявляли вже не раз. Чи дійсно Україна може собі дозволити відмовитися від імпорту газу, від чого це залежить і що цьому заважає? (22.02.2019)  

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