 Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.08.2020

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Політика й суспільство

Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.

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Трансгендери в Україні

"Я влаштувалася на перший контракт, це були на той час внутрішні війська МВС України. Дуже багато хто з колег питав: "А чому в тебе немає пари? А як взагалі, що там у тебе?" Всіх людей чомусь цікавили мої відносини. І чи є в мене хтось, чи нема. Відповідно на тлі цих моментів проскакували інколи й гомофобні жарти. Цей досвід був для мене дуже травматичний". Дивіться неймовірну розповідь Вікторії з Хмельниччини.


 

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