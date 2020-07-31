Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.
"Я влаштувалася на перший контракт, це були на той час внутрішні війська МВС України. Дуже багато хто з колег питав: "А чому в тебе немає пари? А як взагалі, що там у тебе?" Всіх людей чомусь цікавили мої відносини. І чи є в мене хтось, чи нема. Відповідно на тлі цих моментів проскакували інколи й гомофобні жарти. Цей досвід був для мене дуже травматичний". Дивіться неймовірну розповідь Вікторії з Хмельниччини.
Віктор Пилипенко став першим українським військовим-геєм, який відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Як це змінило його життя?
ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні.
Близько 300 депутатів України увійшли до міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина" заради зміцнення традиційних цінностей. Словесний батл ініціатора об'єднання Святослава Юраша з феміністкою Тетяною Касьян.