Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

"Я влаштувалася на перший контракт, це були на той час внутрішні війська МВС України. Дуже багато хто з колег питав: "А чому в тебе немає пари? А як взагалі, що там у тебе?" Всіх людей чомусь цікавили мої відносини. І чи є в мене хтось, чи нема. Відповідно на тлі цих моментів проскакували інколи й гомофобні жарти. Цей досвід був для мене дуже травматичний". Дивіться неймовірну розповідь Вікторії з Хмельниччини.



