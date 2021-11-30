На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трансгендери".

Трансгендери (інтерсексуали) - люди, чия статева ідентичність або роль відрізняється від статі, з якою вони народилися. Трансгендерність не залежить від сексуальної орієнтації. Попри лібералізацію суспільства, трансгендери й надалі часто відчувають себе дискримінованими. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.