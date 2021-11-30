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Трансгендери

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трансгендери".

Трансгендери (інтерсексуали) - люди, чия статева ідентичність або роль відрізняється від статі, з якою вони народилися. Трансгендерність не залежить від сексуальної орієнтації. Попри лібералізацію суспільства, трансгендери й надалі часто відчувають себе дискримінованими. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трансгендерна жінка вперше обійняла посаду міністра у Швеції

Трансгендерна жінка вперше обійняла посаду міністра у Швеції 30.11.2021

Трансгендерка Ліна Аксельссон Кілблом стала міністеркою в уряді першої жінки на посаді прем'єра Швеції.

Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021) 26.10.2021

До нового Бундестагу в Німеччині вперше пройшли жінки-трансгендери. Які в них очікування до роботи депутата і які закони хочуть просувати у німецькому парламенті?

В німецький Бундестаг пройшли дві трансгендерні жінки

В німецький Бундестаг пройшли дві трансгендерні жінки 27.09.2021

В Бундестаг від партії "Союз 90/Зелені" вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки Тесса Ґанзерер та Найк Славік.
Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео)

Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео) 27.07.2021

Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?

Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей

Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей 21.07.2021

В угорців планують запитати, зокрема, чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.
Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери 08.07.2021

В Угорщині набрав чинності гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.
Меркель: В ЄС існує серйозна проблема з Угорщиною

Меркель: В ЄС існує "серйозна проблема" з Угорщиною 25.06.2021

Анґела Меркель вважає, що у Брюсселя і Будапешта є глибокі розбіжності, але з Угорщиною потрібно говорити. Будапешт критикують за закон щодо інформації про ЛГБТІК для дітей і молоді.
Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав 23.06.2021

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? Чому ЛГБТ-люди з бойовим досвідом не дають силової відсічі гомофобам, які атакують правозахисні заходи? І навіщо їм "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.

Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021) 22.06.2021

Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?

Швейцарія без локдауну і на лижах. Європа у фокусі (відео)

Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео) 21.12.2020

Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці. Греція і клімат: чому на островах проти вітроенергетики. Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою.
Нідерланди виплатять трансгендерам компенсації за вимушену стерилізацію

Нідерланди виплатять трансгендерам компенсації за вимушену стерилізацію 01.12.2020

Нідерланди виплатять компенсації в 5000 тисяч євро трансгендерним людям, які були змушені стерилізуватися, щоб змінити стать.
До Сенату штату Делавер обрали трансгендерну жінку

До Сенату штату Делавер обрали трансгендерну жінку 04.11.2020

У США до сенату штату вперше обрали трансгендерну жінку. Нею стала Сара Макбрайд, котра пройшла до Сенату Делаверу.
Коронавірус і дитяча психіка - Європа у фокусі (відео)

Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео) 26.10.2020

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.

Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео) 02.08.2020

Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.

В Угорщині заборонили узаконювати зміну статі

В Угорщині заборонили узаконювати зміну статі 20.05.2020

Парламент Угорщини ухвалив закон, який скасовує можливість юридичного визнання зміни статі. Згідно з новими правилами транс- та інтерсексуали не зможуть змінити стать в офіційних документах.
Верховний суд США став на бік Трампа в суперечці щодо трансгендерів в армії

Верховний суд США став на бік Трампа в суперечці щодо трансгендерів в армії 22.01.2019

Верховний суд США підтримав план президента Дональда Трампа з обмеження служби трансгендерів в американській армії.
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