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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трансгендери".
Трансгендери (інтерсексуали) - люди, чия статева ідентичність або роль відрізняється від статі, з якою вони народилися. Трансгендерність не залежить від сексуальної орієнтації. Попри лібералізацію суспільства, трансгендери й надалі часто відчувають себе дискримінованими. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?