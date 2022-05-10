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Транзит газу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "транзит газу".

Найефективніший спосіб постачання природного газу кінцевому споживачеві є газопроводи. Тому забезпечення надійного транзиту газу є вкрай важливим елементом у системі газопостачання. Так, для постачання російського газу до країн Європи важливу роль відіграє українська газотранспортна система (ГТС). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Україна запровадила торговельне ембарго проти Росії

Україна запровадила торговельне ембарго проти Росії 10.04.2022

За словами віцепрем'єрки України Юлії Свириденко, торговельне ембарго щороку блокуватиме валютні надходження Росії щонайменше на 6 мільярдів доларів.
Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС? 31.03.2022

Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
Збитки української енергетики від війни склали два мільярди доларів - міністр

Збитки української енергетики від війни склали два мільярди доларів - міністр 28.03.2022

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, видобуток газу в Україні під час війни скоротився на 15 відсотків.
Транзит російського газу через Україну в січні скоротився понад у двічі

Транзит російського газу через Україну в січні скоротився понад у двічі 07.02.2022

У січні з Росії до ЄС через Україну транспортували на 57 відсотків менше газу, ніж за аналогічний період 2021 року. Суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі, але відновилися до Румунії.

Транзит газу з Росії через Україну уп'ятеро нижчий за рівень 2019 року

Транзит газу з Росії через Україну уп'ятеро нижчий за рівень 2019 року 19.01.2022

У січні з Росії до ЄС через України транспортували уп'ятеро менше газу, ніж 2019 року. Голова Оператора ГТС вважає, що Росія таким чином тисне на Євросоюз, аби там дозволили запустити "Північний потік-2".
США побоюються погіршення відносин з Німеччиною через Північний потік-2

США побоюються погіршення відносин з Німеччиною через "Північний потік-2" 11.01.2022

Санкції щодо "Північного потоку-2", запропоновані республіканцем Тедом Крузом, негативно позначилися би на відносинах Вашингтона й Берліна, вважають у Білому домі.
Росія скорочує транзит газу - ОГТС України

Росія скорочує транзит газу - ОГТС України 04.01.2022

3 січня "Газпром" скоротив транзит газу Україною до 52,5 мільйона кубометрів на добу при заброньованих добових 109,6. За словами Макогона, падіння транзиту триватиме і вже 4 січня може досягти річного мінімуму.

Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року

Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року 03.01.2022

Постачання російського газу через Україну до Словаччини через прикордонний пункт "Вельке Капушани" скорочується останні кілька діб, передає словацький оператор Eustream.
Віцеканцлер ФРН не виключив зупинки Північного потоку-2

Віцеканцлер ФРН не виключив зупинки "Північного потоку-2" 30.12.2021

Віцеканцлер ФРН Роберт Габек вважає, що процес запуску "Північного потоку-2" залежатиме від розвитку ситуації на українсько-російському кордоні.
Україна збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС

Україна збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС 22.12.2021

Україна вперше з 2014 року збільшила гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС, уклавши нову угоду з Угорщиною. Таким чином Київ сподівається більше диверсифікувати джерела газу.
Нафтогаз поскаржився Єврокомісії на Газпром через зростання цін на газ

"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на "Газпром" через зростання цін на газ 22.12.2021

У "Нафтогазі України" вважають, що російський "Газпром" зловживає домінантним становищем на європейському газовому ринку і закликають Єврокомісію негайно вжити заходи проти газового гіганта.

Україна звинуватила Газпром у шантажі Європи через відмову збільшити транзит газу

Україна звинуватила "Газпром" у шантажі Європи через відмову збільшити транзит газу 21.12.2021

У України є додаткові транзитні потужності, проте "Газпром" не хоче ними користуватися, заявили в Києві. Україна вважає, що це рівнозначно газовому шантажу Європи.
Експерт: Україні треба готуватися до кінця транзиту російського газу

Експерт: Україні треба готуватися до кінця транзиту російського газу 09.12.2021

Про боротьбу Києва проти "Північного потоку-2", перспективи української газотранспортної системи та газопостачання Східної України DW розмовляла з професором Гайком Пляйнесом.
МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу

МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу 25.11.2021

За оцінкою МВФ, після запуску "Північного потоку-2" і до закінчення контракту з "Газпромом" Україна до 2024 року щорічно втрачатиме 1,2 мільярда доларів плати за транзит російського газу.
Володимир Путін поговорить з Олександром Лукашенком про перекриття транзиту газу до ЄС

Володимир Путін поговорить з Олександром Лукашенком про перекриття транзиту газу до ЄС 13.11.2021

Очільник Кремля хоч і "вперше чує" про можливість перекриття транзиту газу до Європи через Білорусь, але поговорить про це з Лукашенком. Президент РФ вбачає, що в ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею винні в ЄС.

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