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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "транзит газу".
Найефективніший спосіб постачання природного газу кінцевому споживачеві є газопроводи. Тому забезпечення надійного транзиту газу є вкрай важливим елементом у системі газопостачання. Так, для постачання російського газу до країн Європи важливу роль відіграє українська газотранспортна система (ГТС). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
Очільник Кремля хоч і "вперше чує" про можливість перекриття транзиту газу до Європи через Білорусь, але поговорить про це з Лукашенком. Президент РФ вбачає, що в ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею винні в ЄС.