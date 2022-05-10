Транзит газу

Транзит російського газу через Україну в січні скоротився понад у двічі

У січні з Росії до ЄС через Україну транспортували на 57 відсотків менше газу, ніж за аналогічний період 2021 року. Суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі, але відновилися до Румунії.